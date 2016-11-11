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Госдума приняла закон о выплате пенсионерам по 5000 рублей

12:10 11.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума приняла в пятницу, 11 ноября, в третьем, окончательном, чтении закон о единовременной выплате по 5000 рублей российским пенсионерам, сообщило агентство «Интерфакс».

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России. Он предусматривает выплату в январе 2017 года лицам по 5000 рублей лицам, получающим пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом России. В ходе обсуждения законопроекта Госдума внесла в него поправку о выплате 5000 рублей пенсионерам, проходившим службу в Вооруженных силах и силовых структурах России

Единовременную выплату в 5000 рублей получат те пенсионеры, которые успеют оформить пенсию и хотя бы раз ее получить до 31 декабря 2016 года. Единовременная выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда на основании имеющихся в их распоряжении документов.
Закон о единовременной выплате 5000 рублей не затронет российских пенсионеров, проживающих в Приднестровье, Белоруссии и других странах.

В середине 2016 года правительство Дмитрия Медведева приняло решение заменить очередную индексацию пенсий единовременной выплатой в начале 2017 года 5000 рублей. В Минтруда пояснили, что единовременные выплаты касаются только тех пенсионеров, которым выплачивает пенсии Пенсионный фонд России (ПФР).

8 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате пенсионерам в размере 5000 рублей, распространив эту меру на военных пенсионеров. Он напомнил, что изначально речь шла о том, что эта мера будет касаться всех категорий пенсионеров. И призвал стремиться к выполнению по максимуму того, что обещали.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 14:16
Гость: Рома

Кинули в итоге каждого пенсионера на 200-250 тыс. руб.
11.11.2016, 13:33
Гость: до 31 декабря 20116 года

о какой пенсии можно говорить,земля то будет существовать? Хотя правительство медведева надеется дожить. хи хи.
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