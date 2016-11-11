Слуг народа оставят без яхт и Ниццы

Депутатам и чиновникам предлагают запретить отдых за границей

Статус депутата и госчиновника, дававший до недавнего времени своим обладателям в России достаточно много самых разных привилегий, теперь может существенно осложнить им жизнь. Мало того, что парламентариев теперь будут штрафовать за пропуски «пленарок», так еще им, как и некоторым государственным служащим, хотят запретить проводить отпуск за границей.

Гавань Ниццы. Фото с сайта tonkosti.ru

Речь, правда, идет не обо всех слугах народа, а только о тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Соответствующие законодательные поправки, по информации RT, в настоящее время готовит член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

По мнению парламентария, когда «Америка и Европа объявили нам экономическую войну» и прилагают все усилия, чтобы «посеять панику и вызвать массовые беспорядки», необходимо заботиться о безопасности страны и «пересмотреть свои взгляды на отдых». Он считает недопустимым, что российские чиновники развлекаются в Ницце и Куршевеле, в то время как Запад продолжает давить нашу страну санкциями.

Федоров предлагает забирать у них загранпаспорта и выдавать только по поручению руководства. Фактически — по аналогии с силовиками, для которых зарубежные курорты на сегодняшний день доступны, но только при наличии особого письменного разрешения от начальства.

Насколько необходимо введение подобных строгостей? И не приведут ли эти меры к воссозданию «железного занавеса»? Об этом рассуждает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев:

— Должен заметить, что в инициативе Федорова объединены два вопроса. Первый — не пускать, чтобы сохранить тайну. И второй — не пускать к врагам, чтобы не отдыхали в Куршевеле, когда Запад нас не любит. Это, на самом деле, две разные темы.

То есть, действительно, серьезных секретоносителей выпускать за рубеж, наверное, не стоит. Но это должен быть селекционный процесс. Поэтому можно и нужно узаконить ту практику, которая существует сейчас. Когда секретоноситель не лишен права выезда, но для этого выезда он должен получить санкцию своего руководства. Потому что, скажем, любой чиновник администрации президента у нас является носителем государственных секретов.

— Но Федоров предлагает то же самое…

— Да. Но этим секретом у него может быть и количество комнат на этаже в администрации. Какими-то другими — реальными секретами — он не владеет. И наоборот, может обладать какими-то важными секретами.

Ведь у нас доступ к секретности — это ранговое явление. Ты достиг определенного уровня — тебе автоматически доступ сделали. А есть ли в твоей работе реальные секреты или нет, это уже совсем другой вопрос.

Поэтому тут я ввел бы селекцию. Для тех, кто обладает серьезными государственными тайнами — да, выезд запретить. Не пускать их за рубеж, хотя бы ради их же личной безопасности. Если напряженность будет возрастать, то там могут уже и не «парламентские методы» убеждения быть использованы.

Но вряд ли стоит водить какие-то ограничения, если человек имеет доступ к секретности, но при этом не имеет в своей работе реальных секретных материалов. К тому же, факт получения таких материалов, он же оформляется. Вы просто не можете работать с секретными материалами, чтобы это нигде не было отмечено в документах.

Собственно, в МВД — так же. Они испрашивают разрешения. И если руководство считает, что товарищ никакими секретами не обладает, то — пусть катается.

Это, что касается секретности. Куршевель — совсем другая тема.

— Поясните.

— Это тема лояльности российской элиты к собственной стране. Она не связана с секретами. Вопрос в том, что, если ты служишь этой стране, то почему деньги отдаешь другой. Отдых — это в первую очередь вложения в экономику страны, где ты отдыхаешь.

Но я не знаю, насколько мы готовы этот вопрос решать законодательно. То есть, законодательно взять и запретить элите ездить за рубеж можно только при условии, что вы гарантируете этой элите тот же высокий уровень обслуживания на собственной территории. А тут у меня есть большие сомнения — что мы готовы сейчас переключить весь тот поток туристов, который у нас ездит за рубеж, на собственные курорты.

Вот если готовы, то это будет не совсем демократично, но, в общем, рационально. Но я все-таки не уверен, что готовы. Поэтому здесь, может быть, просто принять какой-нибудь моральный кодекс политика, который не одобрял бы поездки элиты за рубеж. А просто запретить… И что? Мы что, можем выдать им бумажку, что их в Крыму обслужат так же как во Франции? Очень сомневаюсь. Просто потому, что мест не хватит.

— Но в целом инициатива актуальна?

— Большой вопрос: сможем ли мы это сделать? А, во-вторых, имеем ли право юридически?

Возможность секретоносителей покидать страну регламентируется во всех демократических странах. И человек, который работал в манхэттенском проекте, из Америки уехать бы точно так же не смог, как наш «секретник».

Что же касается схемы «не хорошо кормить чужих», то это должно быть все-таки не правовым решением, а морально-политическим.

— Например?

— Чтобы партии своих депутатов призвали не ездить. И наказывали бы их за нарушение этого призыва. Чтобы государственные корпорации внутренним решением настраивали своих сотрудников отдыхать внутри страны. Тем более что отдыхают они на деньги корпорации — на что отпускается дополнительное финансирование. А если компания платит, она имеет право давать совет, куда эти деньги тратить.

Но это все равно не может быть правовым документом. Нельзя написать в законе — «гражданин РФ не имеет права отдыхать во Франции». Во-первых, весь мир хохотать будет. А во-вторых, мы реально это обеспечить в сегодняшних условиях не сможет.

Поэтому, я думаю, что поправки «по секретности», если их смягчить, были бы разумны. Но поправки по политическому классу просто не имеют правового смысла. Здесь именно политико-этический смысл. А тогда, соответственно, их нельзя оформлять через правовые документы.

— А как вы относитесь к тому, что депутатов-прогульщиков теперь будут лишать части зарплаты?

— Инициатива разумная и логичная. Но это поможет только в случае, если будут реально штрафовать. Потому что зарплату депутату платят за работу в Думе. А не за сам факт получения значка.

Независимый политолог Александр Асафов считает, что у инициативы Федорова есть несколько спорных моментов:

— На самом деле, люди, которые имеют доступ к государственной тайне, и так ограничены в перемещениях существующим законом. И в этом смысле риторика законопроекта излишняя. Но направление — правильное. Если мы строим российскую государственность, говорим о суверенитете, гордимся Крымом, который, как часто заявляется, должен стать туристической Меккой для России, то тут, конечно, депутаты должны стать примером.

Но только по личной мотивации, по личной воле. Речь не идет о патриотизме по принуждению.

Просто если кто-то из депутатов говорит, что нужно развивать внутренний туризм, то пусть первый и развивает его своим примером. Чтобы не на яхте фешенебельной, арендованной за сотни тысяч евро, его ловили на Лазурном берегу или в Майями папарацци, а на Байкале, Алтае, Сахалине, Камчатке, в Крыму — у нас много замечательных мест.

Что касается государственной тайны, то тут надо понимать, работают ли они с этими данными или нет. Мне кажется, это должны контролировать специальные органы. Возможно, стоит создать какую-то комиссию из сотрудников специальных служб, которые за этим следят. Она бы определяла, может ли конкретный депутат, работающий, например, с деталями военного бюджета, являться носителем важных госсекретов.

Но просто забрать у всех паспорта, как у колхозников в советское время, мне представляется, не очень конструктивным.