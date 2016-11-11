В МИД РФ опровергли слухи об извинениях Патрушева перед Черногорией

Сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы извинялся перед Черногорией за попытку государственного переворота, предпринятую «русскими националистами», не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации», - написала она на своей странице в Facebook.

Об «извинениях» Патрушева некоторое назад сообщило издание The Guardian. Захарова подчеркнула, что представители газеты не обращались ни в МИД, ни в Совбез РФ за подтверждением или опровержением этой информации. «Такой подход полностью противоречит требованиям, предъявляемым к сотрудникам западных изданий», - добавила она.

В итоге Захарова назвала The Guardian «врунами дня» и предложила сотрудникам газеты самим сшить себе колпак.

В Совбезе также подтвердили, что Патрушев ни перед кем не извинялся, «так как не за что», передает ТАСС.

Некоторое время назад спецпрокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что в середине октябре в стране была предпринята попытка переворота, организованная националистами из России. По его словам, их целью было убийство премьер-министра Мило Джукановича. В то же время прокурор сообщил о непричастности к тому государства Россия.

