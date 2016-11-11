]]> ]]>
Главная В России Новости

В МИД РФ опровергли слухи об извинениях Патрушева перед Черногорией

18:19 11.11.2016
Николай Патрушев. Фото с сайта kremlin.ru
Николай Патрушев. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы извинялся перед Черногорией за попытку государственного переворота, предпринятую «русскими националистами», не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации», - написала она на своей странице в Facebook.

Об «извинениях» Патрушева некоторое назад сообщило издание The Guardian. Захарова подчеркнула, что представители газеты не обращались ни в МИД, ни в Совбез РФ за подтверждением или опровержением этой информации. «Такой подход полностью противоречит требованиям, предъявляемым к сотрудникам западных изданий», - добавила она.

В итоге Захарова назвала The Guardian «врунами дня» и предложила сотрудникам газеты самим сшить себе колпак.

В Совбезе также подтвердили, что Патрушев ни перед кем не извинялся, «так как не за что», передает ТАСС.

Некоторое время назад спецпрокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что в середине октябре в стране была предпринята попытка переворота, организованная националистами из России. По его словам, их целью было убийство премьер-министра Мило Джукановича. В то же время прокурор сообщил о непричастности к тому государства Россия.
 

Темы: Совет безопасности Российской Федерации, Россия, Черногория, Недостоверная информация и ложь в СМИ, СМИ в мире, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 21:07
Гость: да,да

сегодня Коля и Ксюша заплевали всю телекамеру в студии,смакуя эту новость...,а оказалось -ЗРЯ юродствовали и язвили (и даже НЕ ИЗВИНИЛИСЬ)!
11.11.2016, 19:16
Гость: Кирилл.

"Государство Россия", если хочет, чтобы с ним считались и уважали, должно занимать на мировой арене активную жизненную позицию, иметь и жёстко отстаивать свои интересы в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ земного шара, применять ЛЮБЫЕ меры воздействия, если его что-то или кто-то не устраивает.
...А не грозно отсиживаться в кустах по новой моде последних десятилетий!
11.11.2016, 19:01
Гость: Кирилл.

Вот именно такими вещами и будет заниматься "государство Россия", когда к власти, наконец-то, придут "русские националисты". К сожалению, до этого ещё очень и очень далеко.
:(
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.