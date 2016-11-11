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Экс-посол США Макфол попал под ответные санкции России

20:45 11.11.2016
Майкл Макфол. Фото с сайта medialeaks.ru
Майкл Макфол. Фото с сайта medialeaks.ru
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Бывший посол США в России Майкл Макфол включен в «зеркальный» санкционный список РФ. Об этом ТАСС рассказал источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам собеседника агентства, Макфол был внесен в список в ответ на визовые санкции Вашингтона в отношении граждан России. Он также уточнил, что под санкции экс-посол попал «за активное участие в разрушении двусторонних отношений» и как лоббист кампании давления на РФ.

Ранее Макфол в своем Twitter написал, что не может въехать в Россию, поскольку включен в «санкционный список Кремля». При этом он предположил, что причиной ограничений стали его тесные связи с действующим президентом США Бараком Обамой.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 00:55
Гость: Дед Щукарь

Теперь и на чай не приедет, не пустят?
11.11.2016, 23:43
Гость: ???

А зачем он к нам так старается попасть?
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