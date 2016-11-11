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Кремль рассказал о контактах Москвы со штабом Трампа в разгар выборов

10:30 11.11.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Российские политологи поддерживали контакты с предвыборными штабами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, сообщил в интервью агентству AP пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают здесь со своими коллегами, в том числе из группы Трампа», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что российские политологи контактировали также с людьми из штаба Клинтон. И назвал эти контакты как «вполне нормальными».

«Вполне естественно, что российские эксперты пытаются поддерживать диалог с людьми из разных лагерей», — заявил Песков. И пояснил, что очень важно понимать основные течения и тенденции, нюансы и позиции разных сторон в Соединенных Штатах. 

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Москва поддерживает очень хорошие отношения с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, также с целым рядом ученых и экспертов во внешней политике и в российско-американских отношениях.

Пресс-секретарь избранного президента Трампа Хоуп Хикс сообщила агентству, что никаких контактов штаба с Москвой не было. «Ничего подобного никогда не происходило. Нет никакой связи между кампанией и какими-либо иностранными структурами в ходе кампании», — отметила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что российское внешнеполитическое ведомство контактировало с членами команды Трампа в ходе предвыборной кампании. «Контакты были», — цитирует слова замминистра агентство «Интерфакс». «Это рабочие моменты», — пояснил Рябков. И пообещал продолжать эту работу и после выборов. 

Темы: Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 13:10
Гость: Белая Русь

Ну что же, молодцы, ставку на какого-то одного кандидата не ставили, общались и со штабом Клинтон и со штабом Трампа. Все-таки хорошие дипломаты в России еще остались.

А вот Порошенко лоханулся по полной, когда лично приезжал в штаб к Клинтон, неумело заигрывая перед ней, а через украинские гос. каналы поливал грязью Трампа. Теперь придется тысячу раз подлизать американские ж0пы, чтобы дали хоть какую то возможность встретиться с Трампом :)
11.11.2016, 11:58
Гость: предположение

Они наверное,сами не знают,чего они хочут.Как тот герой из "Не может быть".Что,они знали что-нибудь,когда устами одного деятеля из "русского мира" обнадеживали пророссийских активистов в Одессе:мол,робяты,смелее!ХПП готов,право на использование воор.сил дано,вперед!"Красная армия" не за горами!Ну,нет там теперь "пророссийских активистов",только "пробандеровские".И в Донбассе:"Россия!Россия!",тоже несбыточные надежды.В 14-м хоть что-то похожее на социальный взрыв,нац.-осв. войну,а сейчас?В киеве,правда,такая же тупая,жадная и антинародная(против трудящихся)власть и многомиллионная паразитическая община,живущие за счет 3 несчастных миллионов рабов,но разве от этого последним легче?Может,и с Трампом и теми пролетариями,которые по странной игре случая его поддержали то же случится.Хотя...как говорится,что Бог дает,все к лучшему.
11.11.2016, 11:06
Гость: Ротор

Это ж надо какое преступление - контакты с лицами из предвыборных штабов кандидатов! За это сразу виновным по мериканским законам, самым справедливым законам во вселенной, расстрел без права переписки пожизненно. Это вам не детская шалость с выносом коробок из под ксерокса с 500 тысячами "зелёных". Тем более Киллари Блинтон уже сказала: "Не виноватая я! Они сами пришли!" (с бутылкой, балалайкой и медведем наверняка)
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