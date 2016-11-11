Кремль рассказал о контактах Москвы со штабом Трампа в разгар выборов

Российские политологи поддерживали контакты с предвыборными штабами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, сообщил в интервью агентству AP пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают здесь со своими коллегами, в том числе из группы Трампа», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что российские политологи контактировали также с людьми из штаба Клинтон. И назвал эти контакты как «вполне нормальными».

«Вполне естественно, что российские эксперты пытаются поддерживать диалог с людьми из разных лагерей», — заявил Песков. И пояснил, что очень важно понимать основные течения и тенденции, нюансы и позиции разных сторон в Соединенных Штатах.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Москва поддерживает очень хорошие отношения с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, также с целым рядом ученых и экспертов во внешней политике и в российско-американских отношениях.

Пресс-секретарь избранного президента Трампа Хоуп Хикс сообщила агентству, что никаких контактов штаба с Москвой не было. «Ничего подобного никогда не происходило. Нет никакой связи между кампанией и какими-либо иностранными структурами в ходе кампании», — отметила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что российское внешнеполитическое ведомство контактировало с членами команды Трампа в ходе предвыборной кампании. «Контакты были», — цитирует слова замминистра агентство «Интерфакс». «Это рабочие моменты», — пояснил Рябков. И пообещал продолжать эту работу и после выборов.