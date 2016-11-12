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ФСБ задержала 10 боевиков, готовивших теракты в Москве и Петербурге

19:25 12.11.2016
Сайт ФСБ © KM.RU
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали десять членов террористической группировки, которые планировали взрывы в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

В ФСБ пояснили, что боевики планировали "серию резонансных диверсионно-террористических акций с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности".

Во время операции у террористов было изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

В ведомстве уточнили, что в состав группировки входили выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Операция проводилась в сотрудничестве со спецлужбами Таджикистана и Киргизии, а также при поддержке МВД России.

Задержанные уже дают признательные показания, в частности, они сообщили о том, что контактировали с главарями запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в ближневосточном регионе. По информации ФСБ, террористы также рассказали о своих целях и выдали сообщников, находящихся в России и за рубежом. 

Темы: Москва, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 22:00
ВВВ

нет! Но у них были паспорта, командировочные, пачка предписаний и 2-я форма допуска.
12.11.2016, 19:44
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

А визитки Яроша у террористов изъяли?
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