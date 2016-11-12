ФСБ задержала 10 боевиков, готовивших теракты в Москве и Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали десять членов террористической группировки, которые планировали взрывы в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ пояснили, что боевики планировали "серию резонансных диверсионно-террористических акций с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности".

Во время операции у террористов было изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

В ведомстве уточнили, что в состав группировки входили выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Операция проводилась в сотрудничестве со спецлужбами Таджикистана и Киргизии, а также при поддержке МВД России.

Задержанные уже дают признательные показания, в частности, они сообщили о том, что контактировали с главарями запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в ближневосточном регионе. По информации ФСБ, террористы также рассказали о своих целях и выдали сообщников, находящихся в России и за рубежом.