Ложь глобального потепления

Спекуляции на тему глобального потепления безосновательны

На страницах портала KM.RU мы неоднократно поднимали вопрос «глобального потепления». Речь шла о том, что шумиха последних двух десятков лет вокруг этой темы носит, скорее всего, заказной и сугубо политико-экономический характер. Пресловутые страшилки иллюстрированные, картинами «тонущих городов» призваны быть лишь механизмом давления на «неугодные страны». Поводом для написания данной статьи стала очередная волна медиа-активности, стартовавшей на днях после громкого заявления представителя Гавайского университета в Маноа Тобиаса Фридриха. В своей работе он говорит о том, что атмосфера нагревается быстрее, чем предполагалось и, как водится, вновь подчеркивается человеческий фактор воздействия на природу.

Мы не будем спорить с Гавайским университетом, а зайдем с другой стороны. Для начала неожиданный вопрос. Почему погибла Римская империя? Расхожих объяснений много, но все они напоминают попытки Жеглова посадить Груздева. Вроде много всяких улик, да все не то. Старания объяснить резкую деградацию технологий в послеримский период нашествием варваров вообще несостоятельны. Допустим, и был в Западной Римской империи период погрома, но ведь сохранилась же Восточная часть, то, что стало потом известно как Византия. Почему там, без всяких варваров, в высокоразвитых античных городах, типично «римского типа» тоже произошел очевидный упадок? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как одевались в прошлые эпохи.

Изображение с сайта drevniy-egipet.ru

Сразу становится понятно, что тогда климат был не просто мягким, а очень теплым. Заметно теплее, чем сейчас. Северный житель России зачастую неправильно представляет себе современный климат Средиземноморья. Для нас там «вечное лето», так же как для южных европейцев в России царит «вечная зима». Конечно, январские плюс одиннадцать градусов в Риме - это для нас благодать, но, согласитесь, при такой погоде в простыне и сандалиях на улицах особо не походишь. Ночью в Риме еще холоднее – плюс семь. В феврале то же самое. В марте – чуть теплее: плюс пятнадцать днем. Да и майские плюс двадцать один не располагают к прогулкам без штанов и в легкой короткой футболке. Потом в Италии наступает время действительно жарких месяцев, но в октябре температура воздуха опять начинает снижаться, и в том же Риме становится плюс двадцать два. Это дневная температура, а утром, вечером и тем более ночью – холоднее. В ноябре – плюс восемнадцать. А если пошел дождь? А подул еще и ветер? Римский май - это московское лето, и что-то я не очень видел, чтобы люди у нас толпами ходили в простынях и шлепанцах при наших плюс двадцать один.

Но вот если мы посмотрим картины Средневековья, то ситуация меняется. Римляне, да и вообще южные средиземноморцы одеты принципиально иначе, чем в античности. Закрыты руки до ладоней и ноги, материал плотный, на ногах закрытая обувь, шапки, шляпы и прочие типичные атрибуты сурового климата.

Изображение с сайта mir-kostuma.com

Климатология говорит нам, что период XIV-XV был эпохой малого ледникового периода. Да и в дальнейшем погода оставалась куда более недружественной, чем в античные времена. Логично предположить, что упадок Римской империи связан с похолоданием. Исследователи климата отмечают, что примерно в третьем веке нашей эры начался так называемый Климатический пессимум раннего Средневековья, когда температура воздуха упала до уровня, привычного нам, жителям XXI века. Как раз в это время (3 век н.э.) и начинается упадок Римской империи.

В самом деле, достаточно температуре воздуха упасть на 5 градусов, и урожайность многих культур резко снизится. А закупить продовольствие не у кого. Снижается товарное производство, разваливается общий рынок, экономики регионов замыкаются сами на себя по принципу натурального хозяйства. Меняется и отношение к гигиене – теплой воды достать сложнее, особо и не помоешься (хотя и представления о средневековой антисанитарии - преувеличены). Меняется канон в искусстве и строительстве. Дома надо делать теплее, меньших размеров, с толстыми стенками. Временно сокращается и население – кормовая база ведь уменьшилась. И так далее. Я не утверждаю, что именно похолодание и стало единственной причиной регресса, но думаю, сыграло важную роль. А заодно разваливается миф о глобальном потеплении, якобы вызванном воздействием человека на природу. Мы даже сейчас живем в условиях холода по сравнению с периодом античности, а ведь древние греки или римляне и близко не располагали такой промышленностью и энергетикой как сейчас. Соответственно и пресловутые выбросы парниковых газов не шли ни в какое сравнение с современностью.

Короче говоря медиа-волны, пугающие обывателя катастрофическим потеплением, причем по вине тех стран, на которые укажет так называемое мировое сообщество (читай, лидеры Запада), не более чем пропагандистский трюк. Цель понятна: стоит той или иной стране начать промышленный рывок, не спрося разрешения у Европы и США, так сразу наготове ярлык угрозы человечеству и статус страны-изгоя со всеми вытекающими последствиями.