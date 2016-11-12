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Политологи выступают против идеи разрешить россиянам голосовать с 16 лет

21:00 12.11.2016
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутаты Госдумы предлагают разрешить россиянам голосовать с 16 лет. Такой законопроект разработали депутаты от ЛДПР Василий Власов и Борис Чернышов. Они считают, что в этом возрасте граждане уже достаточно сознательны и могут сделать политический выбор.

Свон мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал директор Института избирательных технологий Евгений Сучков: «С 16-ти лет рановато голосовать, потому что в этом возрасте молодежь интересуется другими вопросами. В этом возрасте еще не складываются правильные представления об общественных интересах».

Эксперт отметил, что в 16 лет подростки больше интересуются противоположным полом, чем политикой.

«В этом возрасте мальчиков интересуют девочки, а девочек — мальчики. Сознательности, которая бы позволяла сделать мотивированный выбор во время голосования, в этом возрасте еще нет», — добавил Сучков.

Авторы законопроекта также полагают, что благодаря молодежи в соцсетях и блогах появится больше информации. Таким образом парламентарии надеются повысить явку на выборы.

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 02:46
Гость: ABCD

Последние "выборы" показали власти неприятные моменты. Это крайне низкая явка (что правда было с успехом компенсировано Крымом, тамошние глосса просто перераспределили в провальные районы России)и явное не желание народом голосовать за "любимую" властью ЕР. Хотя народ за ЕР не голосовал, но как обычно ЕР получила все голоса, даже тех кто за них не голосовал...
Я думаю что идея привлечь подростков к "голосованию" вызвана как раз предельно низкой явкой населения, в некоторых регионах она уже ниже 8%, на следующие "выборы" уже может вообще никто не прийти... некоторые просто не дождавшись "светлого буржуазного будущего" просто вымрут, другие просто "забьют" на "выборы".
Так что подростки могут помочь властям, по мере сил....
12.11.2016, 22:57
Гость: Гы-гы - надеются повысить явку на выборы.

Совсем у ума посходили.
А почему не с 14-ти?
ПаЧпорт получил - и голосуй. Чего депутаты всполошились. Порога явки у нас нет, как и графы "против всех". Если на выборы придут только одни кандидаты в депутаты, выборы признают состоявшимися.
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