Политологи выступают против идеи разрешить россиянам голосовать с 16 лет

Депутаты Госдумы предлагают разрешить россиянам голосовать с 16 лет. Такой законопроект разработали депутаты от ЛДПР Василий Власов и Борис Чернышов. Они считают, что в этом возрасте граждане уже достаточно сознательны и могут сделать политический выбор.

Свон мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал директор Института избирательных технологий Евгений Сучков: «С 16-ти лет рановато голосовать, потому что в этом возрасте молодежь интересуется другими вопросами. В этом возрасте еще не складываются правильные представления об общественных интересах».

Эксперт отметил, что в 16 лет подростки больше интересуются противоположным полом, чем политикой.

«В этом возрасте мальчиков интересуют девочки, а девочек — мальчики. Сознательности, которая бы позволяла сделать мотивированный выбор во время голосования, в этом возрасте еще нет», — добавил Сучков.

Авторы законопроекта также полагают, что благодаря молодежи в соцсетях и блогах появится больше информации. Таким образом парламентарии надеются повысить явку на выборы.