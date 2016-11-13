Крым начал поставки газа в украинский Геническ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов по поручению президента России Владимира Путина распорядился начать поставки газа в украинский город Геническ. Необходимые технические и регламентные работы были проведены, Крым стал закачивать топливо на объекты Украины, пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"К нам поступило обращение от жителей города Геническа и Генического района Херсонской области Украины, - пояснил Сергей Аксенов. - Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в этот регион. И город, и район находятся под угрозой гуманитарной катастрофы. Ситуация прошлого года практически повторяется, когда население в разгар зимы осталось без газа, а значит, и без тепла".

В прошлом году создалась аналогичная ситуация с подачей газа в южные области Украины, и Крым, несмотря на дефицит газа, поставлял топливо в соседнее государство.

Сейчас задолженность украинской стороны перед госпредприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" за поставленный газ составляет около 18 миллионов рублей.