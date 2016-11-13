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Крым начал поставки газа в украинский Геническ

10:47 13.11.2016
Фото с сайта vistanews.ru
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов по поручению президента России Владимира Путина распорядился начать поставки газа в украинский город Геническ. Необходимые технические и регламентные работы были проведены, Крым стал закачивать топливо на объекты Украины, пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"К нам поступило обращение от жителей города Геническа и Генического района Херсонской области Украины, - пояснил Сергей Аксенов. - Люди просят разрешить поставки газа из Крыма в этот регион. И город, и район находятся под угрозой гуманитарной катастрофы. Ситуация прошлого года практически повторяется, когда население в разгар зимы осталось без газа, а значит, и без тепла".

В прошлом году создалась аналогичная ситуация с подачей газа в южные области Украины, и Крым, несмотря на дефицит газа, поставлял топливо в соседнее государство.

Сейчас задолженность украинской стороны перед госпредприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" за поставленный газ составляет около 18 миллионов рублей.

Темы: Крым, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 11:59
Гость: К

а платить потом компенсацию не заставят?
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международный арбитражный суд обязал Иран снизить цены за газ, экспортировавшийся в Турцию в период с 2011 по 2015 год, и выплатить Анкаре около 1 миллиарда долларов в качестве компенсации.
Как рассказал агентству IRNA источник, суд рассмотрел два дела, одно из которых касалось занижения объемов поставляемого в Турцию газа и за которое Турция требовала от Ирана крупной компенсации, а второе — по снижению цены на экспортируемый иранский газ на 25%. Ирану удалось добиться отклонения первого иска и изменения суммы во втором.
"Сейчас речь идет приблизительно о 2 миллиардах долларов, которые Иран должен предоставить скидкой", — заявил агентству источник. Он отметил, что скидка с цены на газ составит не 25%, а 12,5%. По его словам, Иран не будет платить деньги, а может провести это "путем газовых контрактов".
13.11.2016, 11:43
Гость: Хех!

Это зачем? Все равно спасибо не скажут.
***
В Генической районной госадминистрации не подтвердили, что в город из аннексированного Крыма начал поступать российский газ, после того как президент России Владимир Путин распорядился начать поставку. "Пусть они со своей псевдопомощью горят в аду!" – заявил в комментарии глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.
13.11.2016, 11:29
Гость: И снова ложь.

Глава Генической районной администрации (Херсонская область) Александр Воробьев поспешил опровергнуть информацию о том, что в Геническ начались поставки газа из Крыма.

Он утверждает, что в Крыму «и своего газа-то нет и они (власти Крыма) не могут нам оказывать помощь».

При этом он добавил, что «в Геническом районе газа сейчас в излишке, и мы сами можем помочь украинцам в Крыму».
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