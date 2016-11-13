Без вины виноватые тунеядцы

Журналистское расследование о том, насколько трудно найти работу по своей профессии и возможно ли вообще ее найти

Недавние обсуждения о введении «налога на тунеядство» вызвали общественный резонанс. Многие граждане, в том числе депутаты Государственной Думы, призывают к тому, чтобы решать проблему безработицы, а потом уже наказывать отлынивающих от работы. С этим спорить немыслимо, исходя из реального положения вещей. А реальное положение вещей оставляет желать лучшего.

В своем журналистском расследовании, в котором жизнь и работа неотделимо переплелись, расскажу о том, насколько трудно найти работу по своей профессии и возможно ли вообще ее найти.

© KM.RU, Алексей Белкин

Ну, скажем условно так: я переехала из маленького районного города N в областной центр M в надежде за месяц найти работу, имея за спиной опыт в разных сферах и кое-какие творческие достижения. Полная самоуверенности и энтузиазма, я бросилась на поиски работы.

При поисках работы тоже нужно обладать определенной изворотливостью, чтобы ориентироваться в потоке информации и не потратить зря время на бессмысленные поиски. Оказывается, поиск работы — своего рода искусство, если ты сам предоставлен себе и его величеству случаю и удаче. Подводные камни могут ожидать ищущего уже в объявлениях о вакансиях. Что же это за подводные камни?

На сайтах бесплатных объявлений размещают все что угодно. Сайт не гарантирует достоверность размещенной информации. Ну, казалось бы, что недостоверного может быть в объявлениях о вакансиях. Но даже здесь мы сталкиваемся со своего рода мошенничеством. Есть компании, в основном занимающиеся сетевым бизнесом, которые нашли новый способ привлечения в свой офис потенциальных дистрибьюторов. Сетевой маркетинг многих пугает, поэтому открытое объявление о работе в сетевой бизнес мало кого заинтересует. В связи с этим руководители этого бизнеса придумали новую фишку. Они размещают «завуалированные объявления», в которых приглашают на работу кого угодно — руководителей, директоров, менеджеров, кассиров, упаковщиков, но только не дистрибьюторов. А дальше начинается самое интересное.

Откликнулся на вакансию, к примеру, менеджера. Звонишь, тебе ласковый женский голос объясняет, что им действительно нужен менеджер, указывает дату и время собеседования. Окрыленный надеждой, приходишь в назначенное время и можешь увидеть следующую картину, которую увидела я. Зашла в офис, а он просто забит людьми разных возрастов. Первая мысль: «Ничего себе, все хотят быть менеджерами». Затем заполнила анкету и стала ждать. Женщина на ресепшне сказала, что руководитель просмотрит анкету и в порядке очереди позовет. Спустя полчаса позвали. Захожу, сажусь за стол и вижу женщину пенсионного возраста. Как только она начала задавать всякие наводящие, якобы психологические вопросы, я поняла, что тут дело «пахнет» сетевым маркетингом.

Говорю: «Ближе к делу, объясните мне суть работы менеджера в вашей компании». И тут так называемый руководитель, заикаясь, говорит, что эта работа с документами, нужно оплатить четырехдневное обучение. Устраиваясь на работу, ты должен платить! Уже совершенно убедившись, куда я пришла, спрашиваю название компании. Услышав название, вспоминаю, что это китайская фирма, реализующая свою продукцию через сеть дистрибьюторов. Высказав свое недовольство женщине, ухожу.

Но знаете, что самое удивительное в этих объявлениях? Ладно, какие-то профессии можно «впихнуть» в рамки обязанностей дистрибьютора, но, допустим, как комплектовщик, упаковщик или администратор могут в те же рамки «втиснуться»? А там некоторые мужчины и женщины, уныло покидая офис, сказали, что пришли по объявлению о вакансии упаковщика на складе. Чем сетевой маркетинг не шутит…

Что в объявлениях о вакансиях может еще быть фикцией? Чаще всего это размер заработной платы. В основном размещают суммы довольно привлекательные и пишут, что заработная плата состоит из оклада и премии. А по существу, когда приходишь в офис, тебе называют другую сумму оклада, а премию ты должно заслужить «кровью и потом». И еще, не все объявления, размещенные как от прямых работодателей, являются ими размещенными. Под работодателями скрываются кадровые агентства, привлекающие соискателей методом сетевых компаний.

Следующий этап на пути к получению желанной должности — собеседование. Пройти собеседование — это тоже целое искусство. Но вот какие вопросы остались вечными и стали камнем преткновения. В любой фирме требует опыт работы. Но если ты только окончил вуз по какой-то специальности, где ты наберешься опыта по профессии, которую только освоил? Поэтому шансы устроиться по профессии без опыта работы минимальны.

На собеседовании не просят показать диплом, такое ощущение, что он совершенно никого не интересует. Поэтому даже если он у тебя красный, без опыта работы, скорее всего, тебя не возьмут. После собеседований в нескольких фирмах у меня сложилось мнение, что некоторым компаниям очень умные сотрудники не нужны, им нужны работники, которыми можно не только управлять, но и вертеть. Понятно, что в этих компаниях дело нечисто.

Вообще система оплаты труда во многих компаниях оставляет желать лучшего, особенно это касается менеджеров разных направлений. Многие лишены оклада, а их заработная плата зависит от объема продаж, от количества привлеченных клиентов и так далее. Понятно, что фирмы стремятся не работать себе в ущерб, но человек тратит время и силы на совершение каких-то действий и при этом даже не может рассчитывать на минимальный оклад.

Мой поиск работы в городе M происходил по двум направлениям: менеджер или журналист, исходя из образования и опыта работы. Устроилась на две недели менеджером в одну компанию, восхитившись обещанными благами, а потом оказалось: ни оклада, ни официального трудоустройства, заработная плата состоит из процентной ставки. Ушла. Спустя три месяца беспрерывных поисков не нашла работу ни по той, ни по другой профессии.

А когда пытаешься устроиться на работу, как я называю, «ниже своего достоинства», то на тебя смотрят с подозрением и видят в этом подвох. Не берут, ссылаясь на то, что им нужен постоянный работник, а человек с высшим образованием, и даже не одним, упорхнет в небесные дали. Если бы… Поэтому больше хитрости — знайте, где нужно выглядеть серой офисной мышкой, а где зорким, гордым орлом.

Ну что ж, если нужно добить людей, которые не работают не потому, что не хотят, а потому что нет для них работы, пусть вводят «налог на тунеядство». Особыми тунеядцами являются жители хуторов и сел, которые не могут ни выехать в большие города, ни найти работу в своем населенном пункте. Ситуация в нашей стране на бирже труда настолько хаотичная и непредсказуемая, что отправляясь на поиски работы, можешь просто почувствовать себя никчемным, глупым и невостребованным человеком даже с хорошим багажом знаний и способностей.

Да ты просто тунеядец, раз не имеешь связей, не хитер и не изворотлив, чтобы устроиться на необходимую должность. Поэтому или плати налог, или иди работай грузчиком, строителем или уборщицей, а дипломы выкинь в мусорный бак. Бизнесменом и без них можно стать, если зарплата преподавателя в школе не устраивает.