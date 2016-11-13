СМИ узнали о подготовке российских бомбардировщиков к боевому применению

Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 на авиабазе «Энгельс» в Саратовской области готовятся к боевому применению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, техперсонал базы устанавливает на самолеты крылатые ракеты, а экипажи машин находятся в режиме боевого дежурства.

«Авиационные ударные группы авиабазы готовы к выполнению задач с боевыми пусками крылатых ракет», - сообщил он. Однако при этом источник не уточнил, где и по каким целям могут быть нанесены ракетные удары.

Ранее сообщалось, что российская авианосная группа, находящаяся в Средиземном море и у берегов Сирии, готова в любой момент атаковать позиции террористов. Позднее было разъяснено, что самолеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» отрабатывают взаимодействие с аэродромом на берегу.

