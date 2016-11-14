Обнаженная 24-летняя замглавы МВД Украины шокировала Интернет

В команде Арсена Авакова 24-летняя Анастасия Деева (в девичестве Шмалько) займётся вопросами евроинтеграции. Будет общаться с иностранными партнёрами. Хотя из навыков - лишь знание английского и французского языков, пишет КП.

Фото с сайта pikabu.ru

"Стоит понять, что на ряд функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего, вроде меня", - похвастался заместителем глава украинского МВД Арсен Аваков в Facebook.

Получается Деевой придётся выбивать финансирование для Авакова у западных спонсоров. Чтобы обаять зарубежного куратора она, видимо, готова на всё. Тем более отвязности ей не занимать. В Интернете уже гуляют эротические фото, на которых Анастасия показывает обнажённую грудь.

Фото из социальной сети

Но Аваков в этом никакой проблемы не видит. "Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество, или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии?" – возмущается он.

Анастасия Деева в своей биографии написала, что стаж работы - 10 лет. То есть она трудится с 14 лет, и вот уже стала заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции. Однако возникает вопрос, почему новый зам не указала в своей биографии места работы с 14 лет, а только за последние три года. Вот что она перечислила.

02.2013 – 11. 2013 – зачислена на работу по гражданско-правововому договору для выполнения работ в Департаменте секретариата Министра иностранных дел Украины. Потом же еще одна такая же запись - контракт, судя по всему, продлили на год. С 01.2014 и до недавних пор - в трудовой еще одна такая запись.

Фото с сайта tvzvezda.ru

Журналистам удалось выяснить, что по образованию Анастасия - политолог. А ее первой работой в реале была должность помощницы депутата от Партии регионов Леонида Кожары. После того, как Кожара возглавил МИД в правительстве Азарова, Настя была помощницей "регионалки" Елены Нетецкой, сообщает Информвест.

До политики Деевой нет никакого дела. Она живёт в мечтах о дорогих нарядах, за которыми летает в Данию и Швейцарию. В одном из интервью она призналась, что любит дизайнерские ватники. Но обязательно, чтобы они были пошиты в Европе. Кстати, до переезда в Киев Анастасия жила в Стокгольме, где занималась «зелеными технологиями». На счетах зама Авакова лежат 24,3 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей), полученные за рубежом.