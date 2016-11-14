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В Госдуму внесен законопроект о запрете детям чиновников учиться за рубежом

12:56 14.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму в понедельник, 14 ноября, был внесен законопроект о полном запрете на обучение несовершеннолетних детей российских чиновников в зарубежных образовательных учреждениях. Об этом сообщает ПАСМИ.

По данным портала, автором инициативы стал коммунист Валерий Рашкин. Согласно документу, с 1 января 2017 года, государственные и муниципальные служащие не смогут устраивать своих детей, в том числе усыновленных, в зарубежные школы и вузы на территории иностранных государств.

В законопроекте прописано, что кабинет министров должен будет распространить запрет также и на топ-менеджеров госкомпаний. При этом закон не затронет филиалы этих образовательных учреждений в России и на филиалы российских организаций за границей. Исключение также будет сделано для чиновников, которые по долгу службы более года работают за рубежом.

«Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 21:03
?

ты хочешь сказать что дети крестьян и рабочих живут и учатся за границей? Так в чем деление то?
14.11.2016, 21:00
мп

ради Бога, пусть открывают чего захочут и приглашают преподавателей хоть с Марса. Но за свой счет обязаны это содержать и оплачивать зарплату приглашенным преподавателям! За 30 000 рублей никто не поедет сюда преподавать, даже школьную программу.
14.11.2016, 20:54
Верная идея.

а почему только несовершеннолетних детей?
Несовершеннолетние дети учатся по школьной программе, а совершеннолетние учатся в высших учебных заведениях, неизвестно за чей счет.
Учиться и лечиться политики и чиновники, а так же их дети, должны в отечественных школах и больницах. Чего в краях и областях создали, тем пусть и пользуются.
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