В Госдуму внесен законопроект о запрете детям чиновников учиться за рубежом

В Госдуму в понедельник, 14 ноября, был внесен законопроект о полном запрете на обучение несовершеннолетних детей российских чиновников в зарубежных образовательных учреждениях. Об этом сообщает ПАСМИ.

По данным портала, автором инициативы стал коммунист Валерий Рашкин. Согласно документу, с 1 января 2017 года, государственные и муниципальные служащие не смогут устраивать своих детей, в том числе усыновленных, в зарубежные школы и вузы на территории иностранных государств.

В законопроекте прописано, что кабинет министров должен будет распространить запрет также и на топ-менеджеров госкомпаний. При этом закон не затронет филиалы этих образовательных учреждений в России и на филиалы российских организаций за границей. Исключение также будет сделано для чиновников, которые по долгу службы более года работают за рубежом.

«Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.