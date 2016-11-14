Госдуме предложили учредить еще один праздник - День патриотизма

В России может появиться еще один выходной. Госдуме предложили учредить День патриотизма. С такой инициативой выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

Подробнее об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Этот день очень важен, такой праздник должен появиться. В связи с санкциями российские предприниматели объединились и решили развивать ВВП нашей страны».

Бизнесмен ответил, что праздник нужно проводить в день введения Россией продуктового эмбарго, 6 августа.

«Это поможет развитию молодого поколения и научит его гордиться своей страной. В День патриотизма обязательно должен быть выходной, чтобы люди отдыхали и радовались», — добавил Янсуков.

Ппродэмбарго действует уже два года. Российские власти продлили его действие до конца 2017 года.