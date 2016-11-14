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Госдуме предложили учредить еще один праздник - День патриотизма

17:49 14.11.2016
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В России может появиться еще один выходной. Госдуме предложили учредить День патриотизма. С такой инициативой выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

Подробнее об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Этот день очень важен, такой праздник должен появиться. В связи с санкциями российские предприниматели объединились и решили развивать ВВП нашей страны».

Бизнесмен ответил, что праздник нужно проводить в день введения Россией продуктового эмбарго, 6 августа.

«Это поможет развитию молодого поколения и научит его гордиться своей страной. В День патриотизма обязательно должен быть выходной, чтобы люди отдыхали и радовались», — добавил Янсуков.

Ппродэмбарго действует уже два года. Российские власти продлили его действие до конца 2017 года.

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 21:08
Гость: Можно

ещё каждую неделю праздновать День гранёного стаканчика!
Вся эта "суета вокруг дивана" начинает напоминать поздний брежневский период.
Как и тогда, осталось ждать недолго.
14.11.2016, 20:48
Гость: бизнесмен

и патриотизм несовместимы как зюганов с чубайсом!воспитайте патриотов а не рэперов в опущенных штанах и мечтающими стать американскими неграми!25 лет отбивали мозг сексами и америкой,а щас спохватились очковтиратели!
14.11.2016, 20:27
Гость: Когда власть проворовывается полностью,

она начинает вспоминать о патриотизме.(Классика)
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