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СМИ узнали мотивы планировавших устроить теракты в Москве и Петербурге

09:19 14.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Задержанные в минувшие выходные члены преступной группировки, планировавшие устроить теракты в Москве и Санкт-Петербурге, не являлись религиозными фанатиками и по большей части не были связаны с террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщает ПАСМИ.

По данным издания, все задержанные прибыли в Россию, потому что в своих странах (Киргизии, Таджикистане и Узбекистане) находились в розыске. При этом из десяти человек лишь трое подозревались в связи с радикальными группировками, а остальные были причастны к общеуголовным преступлениям.

Семеро, арестованные Петербурге, жили в съемной квартире на улице Софьи Ковалевской, работали в городе таксистами и охранниками, встречались с земляками в одном из ночных клубов. Проживавшие в Москве снимали квартиру в районе Дегунино и работали продавцами на строительном рынке у станции метро Румянцево.

В ходе обысков квартир боевиков правоохранители изъяли автоматы Калашникова и семь самодельных бомб, снабженных поражающими элементами и детонаторами. По предварительной информации, они собирались устроить теракты для того, чтобы доказать свою преданность «Исламскому государству».

В субботу ФСБ России объявила о предотвращении терактов в местах массового скопления людей в Петербурге и Москве. По подозрению в их подготовке были задержаны 10 человек — граждане стран Центральной Азии. Отмечалось, что они, в частности, планировали устроить взрывы в петербургских ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки.

Темы: Россия, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.11.2016, 10:32
Невзорвавшийся

Всё верно: в том же Узбекистане очень жёстко преследуют исламистов, вот они и бегут сюда. А Россия принимает всех...
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