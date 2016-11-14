СМИ узнали мотивы планировавших устроить теракты в Москве и Петербурге

Задержанные в минувшие выходные члены преступной группировки, планировавшие устроить теракты в Москве и Санкт-Петербурге, не являлись религиозными фанатиками и по большей части не были связаны с террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщает ПАСМИ.

По данным издания, все задержанные прибыли в Россию, потому что в своих странах (Киргизии, Таджикистане и Узбекистане) находились в розыске. При этом из десяти человек лишь трое подозревались в связи с радикальными группировками, а остальные были причастны к общеуголовным преступлениям.

Семеро, арестованные Петербурге, жили в съемной квартире на улице Софьи Ковалевской, работали в городе таксистами и охранниками, встречались с земляками в одном из ночных клубов. Проживавшие в Москве снимали квартиру в районе Дегунино и работали продавцами на строительном рынке у станции метро Румянцево.

В ходе обысков квартир боевиков правоохранители изъяли автоматы Калашникова и семь самодельных бомб, снабженных поражающими элементами и детонаторами. По предварительной информации, они собирались устроить теракты для того, чтобы доказать свою преданность «Исламскому государству».

В субботу ФСБ России объявила о предотвращении терактов в местах массового скопления людей в Петербурге и Москве. По подозрению в их подготовке были задержаны 10 человек — граждане стран Центральной Азии. Отмечалось, что они, в частности, планировали устроить взрывы в петербургских ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки.