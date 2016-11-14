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СМИ сообщили о крушении самолета с авианосца «Адмирал Кузнецов»

20:15 14.11.2016
МиГ-29К. Фото с сайта wikipedia.org
МиГ-29К. Фото с сайта wikipedia.org
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Российский истребитель МиГ-29 с авианосца «Адмирал Кузнецов» потерпел крушение в Средиземном море. Об этом сообщил телеканал FoxNews со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, самолет потерпел аварию при заходе на посадку на палубу авианосца. Предполагается, что во время полета у него возникли технические неполадки. Отмечается, что пилот катапультировался и был подобран российским спасательным вертолетом.

В Минобороны России подтвердили факт происшествия, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что речь идет о многоцелевом палубном сверхзвуковом истребителе четвертого поколения МиГ-29К. Неисправность у самолета возникла в ходе выполнения тренировочных полетов. Пилот был успешно доставлен на борт авианосца. Его жизни ничто не угрожает и он готов к дальнейшим полетам.

Российская авианосная группа в настоящее время находится в районе берегов Сирии. В Минобороны отмечали, что она в любой момент готова нанести удары по позициям террористов, однако в настоящее время выполняются тренировочные полеты, отрабатывается взаимодействие с аэродромом на берегу.
 

Темы: Россия, Средиземное море, Авиакатастрофы, Военная авиация РФ, Происшествия в армии, СМИ в мире, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 22:38
это все

потому что практики мало,взлет-посадка на авианосец должны шлифоваться годами.
14.11.2016, 22:26
вот

В Минобороны высмеяли предположение, что у разбившегося МиГ-29 закончились дрова — дров было в избытке, а вот к их качеству имеются вопросы.
14.11.2016, 21:57
Европеец

Прочитал большую страшную статью о этом пароходе и его истории.
Ячувствовал, что это что то типично совковое, но что это так убогое сооружение, не знал.
Если все у вас в армии такое - лучше сразу сдайтесь китайцам или эстонцам.
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