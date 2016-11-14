СМИ сообщили о крушении самолета с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Российский истребитель МиГ-29 с авианосца «Адмирал Кузнецов» потерпел крушение в Средиземном море. Об этом сообщил телеканал FoxNews со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, самолет потерпел аварию при заходе на посадку на палубу авианосца. Предполагается, что во время полета у него возникли технические неполадки. Отмечается, что пилот катапультировался и был подобран российским спасательным вертолетом.

В Минобороны России подтвердили факт происшествия, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что речь идет о многоцелевом палубном сверхзвуковом истребителе четвертого поколения МиГ-29К. Неисправность у самолета возникла в ходе выполнения тренировочных полетов. Пилот был успешно доставлен на борт авианосца. Его жизни ничто не угрожает и он готов к дальнейшим полетам.

Российская авианосная группа в настоящее время находится в районе берегов Сирии. В Минобороны отмечали, что она в любой момент готова нанести удары по позициям террористов, однако в настоящее время выполняются тренировочные полеты, отрабатывается взаимодействие с аэродромом на берегу.

