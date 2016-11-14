Украинский военнослужащий попросил убежища в России

Пограничники Ростовской области задержали военнослужащего ВСУ Евгения Сергиенко, который попросил политического убежища в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах области.

Сергиенко заявил, что намеренно перешел на территорию России и добровольно сдался пограничникам. Он покинул страну после того, как узнал, что воинскую часть, в которой он служил, отправят воевать на Донбасс.

«Я не хочу воевать против своих же, поэтому решил бежать и прошу политического убежища в России», - сказал украинец на допросе.

Военнослужащий рассказал, что ему не составило руда покинуть воинскую часть, в которой царили «пьянство и разгильдяйство». «Я спокойно встал, вышел через места, которые никто не контролирует и которые вообще свободны», - цитирует его словам ТАСС.

До приграничных районов Сергиенко добирался «на автобусах и по лесопосадкам». Где перейти границу ему подсказали жители одного из населенных пунктов.

В пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России факт пересечения границы украинским военным подтвердили, но от комментариев по данному поводу воздержались, пишет «Российская газета».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о случаях дезертирства в ВСУ. Большинство из них приходится на подразделения, участвующие в боевых действиях на Донбассе.

