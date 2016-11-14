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Украинский военнослужащий попросил убежища в России

19:54 14.11.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Пограничники Ростовской области задержали военнослужащего ВСУ Евгения Сергиенко, который попросил политического убежища в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах области.

Сергиенко заявил, что намеренно перешел на территорию России и добровольно сдался пограничникам. Он покинул страну после того, как узнал, что воинскую часть, в которой он служил, отправят воевать на Донбасс.

«Я не хочу воевать против своих же, поэтому решил бежать и прошу политического убежища в России», - сказал украинец на допросе.

Военнослужащий рассказал, что ему не составило руда покинуть воинскую часть, в которой царили «пьянство и разгильдяйство». «Я спокойно встал, вышел через места, которые никто не контролирует и которые вообще свободны», - цитирует его словам ТАСС.

До приграничных районов Сергиенко добирался «на автобусах и по лесопосадкам». Где перейти границу ему подсказали жители одного из населенных пунктов.

В пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России факт пересечения границы украинским военным подтвердили, но от комментариев по данному поводу воздержались, пишет «Российская газета».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о случаях дезертирства в ВСУ. Большинство из них приходится на подразделения, участвующие в боевых действиях на Донбассе.
 

Темы: Россия, Украина, Армии иностранных государств, Военные конфликты в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 21:37
fau

Сам туда не желаешь съездить?
14.11.2016, 21:08
Микс

Правильно сделал!!!
14.11.2016, 21:02
ну ну

Типа сострил...
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