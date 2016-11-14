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Арестованные в Севастополе украинцы сознались в подготовке диверсий

14:11 14.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Группа украинцев, арестованных в Севастополе, занималась сбором ценных сведений и подбором объектов для диверсий в Крыму. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил один из членов группы полковник Дмитрий Штыбликов.

«Сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре воинских подразделении», - рассказал Штыбликов.

По его словам, отдельной задачей для его группировки ставилось получение информации о целях и этапах учений вооруженных сил России, которые проводились на территории Крыма.

Штыбликов признался также, что согласно легенде он работал гражданским лицом в Минобороны России. До вхождения Крыма в состав России его легенда состояла в том, что он работал журналистом в «центре Новос».

10 ноября Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца трех участников диверсионно-террористической группы Минобороны Украины, готовивших нападения на военные объекты Крыма.

Диверсанты были задержаны в Севастополе 9 ноября, при обыске у них обнаружены карты с обозначением военных объектов и объектов инфраструктуры Крыма.

Темы: Россия, Крым, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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