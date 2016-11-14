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Главу СКР по Кузбассу заподозрили в вымогательстве 1 млрд рублей

18:59 14.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что наряду с Калинкиным фигурантами дела являются еще двое сотрудников СКР по Кузбассу – заместитель главы второго отдела по расследованию особо важных дел Сергей Крюков и старший следователь отдела Артемий Шевелев.

Кроме того, в числе подозреваемых два заместителя губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая и еще ряд лиц.

В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Указанные лица подозреваются в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Рыночная их стоимость составляет не менее одного миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски по местам жительства и работы подозреваемых и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Наряду с этим решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В администрации Кемеровской области комментировать возбуждение уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников отказались, сообщает ТАСС.
 

Темы: Россия, Кемеровская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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14.11.2016, 22:33
Дракон

породивший эти головы - МВД РФ. Из этого ведомства вышли все все другие. Нужно лечить причину боли, а не саму боль.
14.11.2016, 20:39
Удачи.

Могут же, когда захотят, вымогателям по мордасам дать невзирая на чины.
14.11.2016, 20:27
ДА!!!

Совсем ребята с катушек съехали. И после такого говорить о вреде 37го просто смешно.
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