Главу СКР по Кузбассу заподозрили в вымогательстве 1 млрд рублей

Руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что наряду с Калинкиным фигурантами дела являются еще двое сотрудников СКР по Кузбассу – заместитель главы второго отдела по расследованию особо важных дел Сергей Крюков и старший следователь отдела Артемий Шевелев.

Кроме того, в числе подозреваемых два заместителя губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая и еще ряд лиц.

В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Указанные лица подозреваются в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Рыночная их стоимость составляет не менее одного миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски по местам жительства и работы подозреваемых и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Наряду с этим решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В администрации Кемеровской области комментировать возбуждение уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников отказались, сообщает ТАСС.

