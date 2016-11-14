Мизулина призвала ограничить продажи видеоигр несовершеннолетним

Сенатор Елена Мизулина вновь выступила с предложением об ограничении продаж компьютерных игр несовершеннолетним. По ее мнению, они негативно влияют на формирование личности ребенка.

Она отметила, что особенно пагубно влияют на детей игры в жанре «шутер». «Игры-стрелялки стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром», - написала сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Мизулина призвала родителей с исключительным вниманием отнестись к увлечению детей подобными играми, а также отметила, что минимизировать риски от жестоких игр можно было еще несколько лет назад.

Сенатор напомнила, что ей был подготовлен законопроект о маркировке компьютерных игра по аналогии с фильмами и книгами. Он предусматривал обязанность продавцов спрашивать у покупателей документы, свидетельствующие о достижении установленного маркировкой возраста, а также меры наказания для недобросовестных распространителей. Мизулина посетовал на то, что ее инициативе так и не бы дан ход.

По ее мнению, именно жестокие игры повинны в происшествии в Псковской области. Ранее сообщалось о том. что в поселке Струги Красные двое подростков обстреляли полицейских, а затем покончили с собой.

