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Тулеев назвал задержание своих заместителей попыткой давления на него

12:32 15.11.2016
Фото с сайта ria.ru
Фото с сайта ria.ru
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев связывает обвинения в адрес двух своих заместителей, обвиняемых в вымогательстве, с попыткой давления на него самого. Об этом он заявил на брифинге в областной администрации, передает РИА Новости.

Накануне, 14 ноября, Следственный комитет сообщил о возбуждении дело против главы управления СКР по Кузбассу Сергея Калинкина, двух его подчиненных, а также вице-губернаторов региона Алексея Иванова и Александра Данильченко. Их подозревают в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской« стоимостью 1 млрд рублей. Также фигурантами дела стали начальник областного департамента административных органов Елена Троицкая, местный бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

«Я считаю, и Данильченко, и Иванов, и Троицкая никому не нужны. Скорее всего, на мой взгляд, нужен губернатор. Я это ощущаю, честно говоря, давно, года два — идет неимоверная, сильная драка…. Основная причина столкновений — это горные работы», — заявил Тулеев.

 По его словам, власти перестали выдавать разрешения на разработку новых участков добычи угля, так как это повысило бы угрозу землетрясений и создало бы дополнительные риски для экологии. «У нас уже не остается ни рек, ни лесов, самовольное занятие пахотных земель. Еще десяток разрезов, и, в принципе, будет равнина», —пояснил глава региона.

Он добавил, что также кемеровские власти требуют, в том числе и от правительства, восстановить разрушенные леса и реки и создать рекультивацию земель. « Все это вызвало волну обратную. Такой губернатор не нужен. Соответственно, платятся деньги, и по каждому чиху начинается очернение властей», — заключил он.

«Разрез «Инской« — угледобывающее предприятие в Кемеровской области. В 2015 году добыча на «Инском» сократилась почти в два раза — до 712 тысяч тонн. В начале 2016 года владельцем контрольного пакета акций предприятия стал Антон Цыганков, против которого впоследствии было возбуждено дело о «злоупотреблении полномочиями». Следствие считало, что из-за его действий стала невозможной уплата платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, а более 800 работников не получали зарплату.

Темы: Кемеровская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2016, 13:46
полухохол

"Этот стон у нас песней зовется",недавно такую же "арию" исполнял глава СКР....
15.11.2016, 13:41
xmyr

Вякнул гы , молчал бы за умного сошел. Или связи коммунистического губернатора с ворующими олигархами и чинушами на поверхности ?
15.11.2016, 13:41
Чётко же сказано

нужно развивать малые формы бизнеса, а он уголь , уголь.
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