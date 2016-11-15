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Медведев обсудил с Путиным задержание Улюкаева

11:10 15.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев знает о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом России», — сообщили в пресс-службе.

Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Улюкаев 14 ноября 2016 года получил $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.

В свою очередь, представитель «Роснефти» заявил «Газете.Ru», что компания приобрела 50% акций «Башнефти» в соответствии с законодательством России.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Министерство экономического развития РФ, Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 13:36
Гость: gvozd

он хотел сказать, что безмозглые скакуны на украине, имеют какое то влияние на людей в рф...
бредит.
15.11.2016, 13:29
Гость: и

Делиться нужно споряядочными людьми а не с быдлом и мразями. Законы нужно соблюдать.
15.11.2016, 13:26
Гость: К

Возможно, Путин решил слить Медведева.
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