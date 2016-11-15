Медведев обсудил с Путиным задержание Улюкаева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев знает о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом России», — сообщили в пресс-службе.

Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Улюкаев 14 ноября 2016 года получил $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.

В свою очередь, представитель «Роснефти» заявил «Газете.Ru», что компания приобрела 50% акций «Башнефти» в соответствии с законодательством России.