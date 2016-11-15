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Суд вынес решение о домашнем аресте главы МЭР России

19:34 15.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Басманный суд Москвы избрал главе МЭР РФ Алексею Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ходатайство самого министра о более мягкой мере пресечения, а также предложение защиты оставить его на свободе «ввиду экономической ситуации в стране» суд отклонил.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что по делу Улюкаева должно быть проведено «максимально тщательное расследование», передает РИА Новости. Премьер также добавил, что случившееся находится за гранью его понимания.

Улюкаев был задержан накануне по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Министр свою вину не признает и называет произошедшее провокацией. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием, но от дачи показаний пока воздерживается.
 

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Министерство экономического развития РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 22:33
Навеяло

— Что же будет? — бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. — Ведь я не погибну? Ну, скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну? Я могу быть спокоен?
Ему хотелось добавить, что у него жена, дети. Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону, но в горле его что-то само по себе пикнуло, и он промолчал.
15.11.2016, 21:38
Ник

За 2 миллиона долларов домашний арест? Отсюда вывод:кто не хочет сидеть за решеткой должен переключиться с воровства мешка картошки на воровство вагонов картошки.И все благодаря "независимому и справедливому" суду и судьям.
15.11.2016, 21:36
Павел__

"Вангую" - "по результатам проверки следователи пришли к выводу, что 2 миллиона долларов, явившиеся поводом для возбуждения уголовного дела - были зарплатой улюкаева, выплату которой ранее задерживал работодатель...
Короче - "неуиноуат".
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