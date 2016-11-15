Суд вынес решение о домашнем аресте главы МЭР России

Басманный суд Москвы избрал главе МЭР РФ Алексею Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ходатайство самого министра о более мягкой мере пресечения, а также предложение защиты оставить его на свободе «ввиду экономической ситуации в стране» суд отклонил.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что по делу Улюкаева должно быть проведено «максимально тщательное расследование», передает РИА Новости. Премьер также добавил, что случившееся находится за гранью его понимания.

Улюкаев был задержан накануне по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Министр свою вину не признает и называет произошедшее провокацией. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием, но от дачи показаний пока воздерживается.

