Деньги в размере 2 млн долларов, которые вменяются министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, были переданы ему в понедельник под контролем сотрудников правоохранительных органов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Деньги Улюкаеву были переданы в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков», — сказал собеседник «Интерфакса». По его словам, претензий к руководителям компании «Роснефть» нет.

Алексей Улюкаев был в разработке у правоохранительных органов не меньше года, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, оперативное сопровождение дела осуществляло управление собственной безопасности ФСБ. Деньги министру передавались под контролем сотрудников спецслужбы, «как и в случае с губернатором Кировской области Никитой Белых», отметил собеседник РБК.

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет заявил, что завел уголовное дело против главы МЭР Алексея Улюкаева в связи с передачей ему 14 ноября 2 млн долларов. По версии следствия, деньги были переданы за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую нефтяной компании «Роснефть» купить государственный пакет акций «Башнефти».

Представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Она рассказала, что ФСБ прослушивала телефон Улюкаева с лета этого года. В его беседах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела, рассказала Петренко.

Задержание министра прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал подозрения против Улюкаева «очень серьезными». «Сейчас ночь. Я не знаю, докладывалось ли президенту. Это очень серьезное обвинение, которое требует очень серьезного доказательства, решить что-либо может только суд», — заявил Песков.

Сделка по продаже «Роснефти» принадлежавшего государству контрольного пакета акций компании «Башнефть» была закрыта 12 октября, о ее завершении сообщил тогда глава Минэкономразвития. «Сегодня завершена сделка по продаже обыкновенных именных акций ПАО «АНК «Башнефть» в количестве 88951379 штук (50,0755% уставного капитала)», — сказал тогда Улюкаев. По его словам, вся сумма, которую «Роснефть» заплатила за акции «Башнефти», поступит в бюджет. «Вся сумма — 329 690 млн руб. — поступит в бюджет РФ», — заверил тогда​ Улюкаев.