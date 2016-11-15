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ФСБ задержала членов ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии

10:06 15.11.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали пятерых членов группы, связанной с террористической организацией «Исламское государство», за подготовку терактов в Москве и Ингушетии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Группировка была создана эмиссаром ИГ, уничтоженным в ходе спецоперации в Ингушетии в начале октября.

«ФСБ России … пресечена деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера на территории Ингушетии и Москвы, связанной с международной террористической организацией «Исламское государство», — сообщили в пресс-службе.

На территорий владений, где укрывались пять членов группировки, а также в специально оборудованном «схроне» обнаружен арсенал, включавший, среди прочего, пять единиц огнестрельного оружия, два готовых самодельных взрывных устройства массой около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и комплектующие к снайперской винтовке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2016, 13:36
xmyr

Не возьму в толк зачем задерживают своих они не выдадут, толку для государства от их уже не будет они не обманутые ,а идейные враги. Только расходы на питание.Глупо.
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