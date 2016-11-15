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Кремль пока не нашел в деле Улюкаева оснований для отставки кабмина

16:23 15.11.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что для отставки всего кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым нужные веские причины, которых на данный момент нет. Об этом сообщает ПАСМИ.

По мнению представителя Кремля, абсурдно «говорить о коллективной ответственности» в случае с коррупционным скандалом вокруг министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как пояснил Песков, пока правоохранительные органы имеют лишь персональные претензии, которые даже сами по себе не служат основанием для признания какого-либо чиновника взяточником или виновным.

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пока не подписывал распоряжения об отставке Алексея Улюкаева.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития Евгения Елина.

В настоящее время Басманный суд рассматривает ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения министру в виде домашнего ареста на время расследования.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 21:18
Гость: Наш

Кремаль - самый Кремаль в мире!
Взятка "налом" в 2 "лимона" баков - не веская причина.
Тада Вове надо издать закон, что меньше 1 "лярда" баков в расчет не принимать! Типа, "мелочь"...
"Я другой такой страны не знаю!..." (с)
15.11.2016, 21:10
Гость: однозначно

Правительство-как ни крути трудовой коллектив,поди стыдно каждому его члену,во главе с Главным.Как ,теперь взяточнику руку подавать?А, уж для Главного какой позор,вырастить такую бабу Ягу в родном коллективе!Не уследил,воспитал "оборотня",совесть грызет,спать по ночам не дает!В отставку,немедля!Хоть как-то загладь вину свою,перед Отечеством,за такой "недогляд"- слабо пискнула совесть ГлавногО!................ Так будет?
15.11.2016, 20:00
Гость: xx

реально власть в последнее время пытается контролировать через страх практически все слои общества, неважно кто ты - владелец Домодедово или оппозиционер Илья Дадин, утюжат всех без разбору и это единственный инструмент управления,,,, ну собственно а чем ещё может пользоваться выходец из конторы - ну не экономическими же теориями.... с единственной целью удержать власть и нажраться до отвала, но когда же будет отвал? - никогда...
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