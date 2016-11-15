Кремль пока не нашел в деле Улюкаева оснований для отставки кабмина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что для отставки всего кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым нужные веские причины, которых на данный момент нет. Об этом сообщает ПАСМИ.

По мнению представителя Кремля, абсурдно «говорить о коллективной ответственности» в случае с коррупционным скандалом вокруг министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как пояснил Песков, пока правоохранительные органы имеют лишь персональные претензии, которые даже сами по себе не служат основанием для признания какого-либо чиновника взяточником или виновным.

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пока не подписывал распоряжения об отставке Алексея Улюкаева.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития Евгения Елина.

В настоящее время Басманный суд рассматривает ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения министру в виде домашнего ареста на время расследования.