Улюкаев назвал обвинения в свой адрес провокацией

Министр экономического развития Алексей Улюкаев, задержанный по подозрению в получении крупной взятки, назвал обвинения в свой адрес провокацией. Об этом Business FM рассказал адвокат министра Тимофей Гриднев.

Он также сообщил, что глава ведомства будет воздерживаться от дачи показаний до тех конкретизации обвинения и представления доказательств.

Сам Улюкаев в ходе заседания в Басманном суде отверг обвинения в получении взятки. При этом он отметил, что настроен на максимальное сотрудничество со следствием, сообщает ТАСС.

СКР направил в суд ходатайство об избрании Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура ходатайство поддержала, передает «Интерфакс».

Министр попросил о более мягкой мере пресечения, а его адвокаты предложили оставить его на свободе «ввиду экономической ситуации в стране», чтобы он мог продолжать работу во главе МЭР.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную МЭР положительную оценку сделки по приобретению компанией «Роснефть» госпакета акций «Башнефти». В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 289 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование продолжается.

