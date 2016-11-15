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Улюкаев назвал обвинения в свой адрес провокацией

18:27 15.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев, задержанный по подозрению в получении крупной взятки, назвал обвинения в свой адрес провокацией. Об этом Business FM рассказал адвокат министра Тимофей Гриднев.

Он также сообщил, что глава ведомства будет воздерживаться от дачи показаний до тех конкретизации обвинения и представления доказательств.

Сам Улюкаев в ходе заседания в Басманном суде отверг обвинения в получении взятки. При этом он отметил, что настроен на максимальное сотрудничество со следствием, сообщает ТАСС.

СКР направил в суд ходатайство об избрании Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура ходатайство поддержала, передает «Интерфакс».

Министр попросил о более мягкой мере пресечения, а его адвокаты предложили оставить его на свободе «ввиду экономической ситуации в стране», чтобы он мог продолжать работу во главе МЭР.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную МЭР положительную оценку сделки по приобретению компанией «Роснефть» госпакета акций «Башнефти». В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 289 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование продолжается.
 

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 22:19
у него есть дети

и жена, которая ему в дочери годится.
15.11.2016, 20:54
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Естественно, за такие копейки провокацию следует считать дешёвой!
15.11.2016, 20:45
...

Сначала с поличным...а сейчас опять "откат".... А потом отделается легким испугом, как Васильева. А Сердюков даже не успел испугаться. Конечно, не пропустят это "в эфир"...
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