Взятки в России: объемы только растут

Ночное задержание Алексея Улюкаева вновь сделало актуальным разговор о коррупции в органах власти

В ночь на вторник стало известно, что Следственный комитет задержал с поличным главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. СК утверждает, что чиновник получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку от ведомства, позволившую «Роснефти» приобрести пакет акций «Башнефти». В связи с этим проанализируем масштаб коррупционной деятельности в органах власти России.

Материальный ущерб от преступлений коррупционной направленности в прошлом году составил 43 млрд руб.

В первой половине нынешнего года эта цифра составила около 28,5 млрд руб., что позволяет говорить о том, что по итогам 2016 года объем коррупционных преступлений превзойдет прошлогодний показатель.

Такие сведения «Газете.Ru» сообщили в Генеральной прокуратуре России. В ведомстве добавили, что доля материального ущерба от коррупционных преступлений составляет примерно 10% от суммы вреда, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России.

Как отметили в прокуратуре, возмещение ущерба от таких видов преступной деятельности затруднено рядом обстоятельств, хотя правоохранители и пытаются добиться возврата утраченных ценностей и денег. «За последние полтора года только добровольно погашенный ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 6,8 млрд руб. За указанный период времени для покрытия ущерба изъято имущества, денег и ценностей на сумму 9,9 млрд руб., арестовано имущества на общую сумму 34,6 млрд руб.», — добавили в надзорном ведомстве.

Представители Генпрокуратуры подчеркивают, что зачастую ущерб трудно возместить из-за неудовлетворительной работы следователей и других правоохранителей. В течение последних полутора лет прокурорские работники вынесли более 480 представлений и других документов руководителям следственных органов Следственного комитета, органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

«В результате более 90 должностных лиц, ответственных за возмещения ущерба, понесли дисциплинарную ответственность», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Например, по сведениям прокуратуры, сотрудники Следственного комитета не арестовали имущество судьи одного из судов Владимира Ольги Хохловой, которая осуждена за ряд взяток. Обвиняемыми по делу также проходили двое адвокатов. После того как сотрудники прокуратуры обратились к руководителю СК по Владимирской области, следователь, который вел это дело, получил выговор, а имущество фигурантов дела все-таки арестовали.

Нередко потерпевшие по уголовным делам и прокуроры вынуждены обращаться с исками в суд для возмещения ущерба, так как иным способом добиться возврата суммы не представляется возможным.

«Статистика показывает, что подобные иски предъявляются потерпевшими и прокурорами примерно по каждому десятому делу. Так, по рассмотренным судами уголовным делам указанной категории только за последних полтора года удовлетворено гражданских исков о возмещении ущерба на общую сумму свыше 11 млрд руб.», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Примером такого иска стало дело бывшего первого замглавы председателя правительства Омской области Юрия Гамбурга. Он признан виновным по статье «Нарушение должностных полномочий», суд приговорил бывшего чиновника к пяти с половиной годам лишения свободы.

Как установил суд, в 2008–2012 годах в должности директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Гамбург вместе со своим замом Меренковым продал 24 земельных участка общей площадью 5,5 га. Делалось это по заведомо заниженной цене, из-за чего бюджет города недосчитался более 400 млн руб. Руководители департамента также реализовали одной из коммерческих фирм солидный участок площадью 21 га под строительство коттеджей. Официально этот участок продавали как предназначенный под огороды, хотя новый собственник планировал возвести на этой территории жилые дома.

Прокуратура Омской области предъявила Гамбургу иск о возмещении ущерба на сумму свыше 400 млн руб. Также сотрудники надзорного ведомства не согласились с наказанием, назначенным бывшему чиновнику, так как, по их мнению, оно слишком мягкое. Поэтому сторона обвинения обжаловала приговор в вышестоящую инстанцию.

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Александр Карабанов, согласно российским законам и сложившейся практике, размер ущерба устанавливает следователь в ходе расследование дела. «Этот размер зависит от того, в какой форме совершено преступление. Если речь идет о нарушениях в сфере госзакупок, то его высчитывают исходя из суммы прибыли, которую недополучило государство. Если же речь идет о взятке, то ущерб определяют исходя из суммы взятки», — сказал адвокат.

По его словам, следователь также обязан установить имущество обвиняемых, которое по закону необходимо продать для возмещения ущерба. «Как можно проследить, например, по делу полковника МВД Захарченко, арестовать могут даже имущество дальних родственников обвиняемого, если удается установить, что оно приобретено преступным путем», — рассказал Карабанов.

По словам юриста, основная сложность для следствия обычно заключается как раз в том, чтобы определить, какое именно имущество или деньги были получены в результате преступных действий. «Чиновники зачастую держат деньги в иностранных активах, и в рамках дела, возбужденного в России, арестовать иностранный банковский счет или иное имущество за границей весьма проблематично. Здесь есть чисто процессуальное трудности, связанные с взаимодействием наших правоохранителей и с сотрудниками правоохранительных органов других стран», — рассуждает Карабанов. По его словам, запрос в Интерпол на арест зарубежного имущества направляется не лично от того или иного следователя, а опосредованно, через специальный комитет по взаимодействию с Интерполом. «Иногда ответ следственные органы получают даже через год, что не способствует эффективной работе», — рассказал Карабанов.

Примером дела, по которому российским правоохранителям оказалось сложно получить сумму ущерба, служит дело бывшего сенатора Сергея Пугачева. В 2013 году в отношении него в России было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство», тогда речь шла о финансовой несостоятельности российского Межпромбанка. В июне 2014 года Российская Федерация обратилось с заявлением в Высокий суд Лондона об обеспечительных мерах в поддержку гражданского субсидиарного иска в Московском арбитражном суде. На имущество бывшего российского политика в Великобритании наложили арест. Однако сам он переехал в соседнюю Францию, а еще раньше получил гражданство этой страны, отказавшись от российского паспорта. Более того, 21 сентября 2015 года Пугачев подал в постоянную палату третейского суда в Гааге иск к России на $12 млрд по факту экспроприации своих активов. Так что вопрос о его имуществе так до сих пор до конца не решен.

Однако попытка убежать за границу и вывести туда похищенные средства не всегда оказывается успешной. В прошлом году в отношении экс-главы подмосковного Сергиева Посада Сергея Букина СК России возбудил дело о вымогательстве взятки. Его обвиняют в том, что он вымогал взятку у руководителей компании «Юридическое партнерство «Центр» . Взамен чиновник обещал помочь этой фирме получить долг, который Сергиев Посад был ей должен за благоустройство территории. Задолженность составляла более 47 млн руб., а Букин, как полагает следствие, требовал 50% от этой суммы.

Когда в отношении бывшего мэра возбудили дело, он попытался скрыться в Сербии, однако там его задержали по запросу российской стороны.

Во вторник, 15 ноября, Костромской суд начнет рассматривать дело Букина по существу.