В Минобороны опровергли сообщения о бомбардировке госпиталя в Алеппо

В Минобороны России в очередной раз опровергли сообщения зарубежных СМИ об ударах российской авиации по гражданским объектам в сирийском Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира», расположенной в Великобритании «Сирийской обсерватории прав человека» и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо являются обыкновенной ложью», - цитирует агентство официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он подчеркнул, что ни российская ни сирийская авиация вообще не наносят никаких ударов по Алеппо на протяжении 28 суток.

Генерал также упомянул об ударе, нанесенном 15 ноября крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по позициям группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России), отметив, что ни одна из целей не находилась в Алеппо.

Зарубежные СМИ и ранее неоднократно обвиняли Россию в нанесении ударов по мирным объектам в Сирии и гибели гражданского населения. Москва каждый раз их опровергала, указывая на отсутствие доказательств.

