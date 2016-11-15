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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан с поличным за взятку

07:42 15.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится на сайте ведомства. Речь идет о вымогательстве взятки со стороны А.Улюкаева. 

Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Алексеем Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК «Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов.

В настоящее время министр задержан и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия.

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 13:46
Татьяне Алексеевне

Вот здесь полностью с Вами согласен,за небольшим исключением.С Вашего позволения добавлю ка я сюда и президента-хранителя очага коррупции.Не надо скромничать,Татьяна Алексеевна,надо называть вещи своими именами и будет Вам мир,дружба,жвачка.
15.11.2016, 13:46
Boris

Наулюкался
15.11.2016, 13:32
Вячеслав.

А з/п Капелло- футбольного тренера,з/п футболистов-это какая этика-? По-моему - это воровство у пенсионеров, детей, малоимущих. До сих пор улучшают жилищные условия ветеранов ВОВ-??? Это ли не позорище. Да, на воровском фундаменте Перестройки и прихватизации ничего хорошего не построишь в государстве.
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