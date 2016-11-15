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Улюкаев лишился поста главы Минэкономразвития

21:06 15.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев уволен со своего поста президентом России Владимиром Путиным. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что Улюкаев освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил эк-министра под домашний арест на два месяца – до 15 января. Защита Улюкаева пообещала обжаловать это решение.

Чиновник, задержанный накануне по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов, свою вину отрицает и называет обвинения в свой адрес провокацией. Однако в СКР заявили, что следствие располагает рядом весомых доказательств – аудио- и видеозаписями, показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности, передает «Интерфакс». Все они зафиксированы в соответствии с законом, но не разглашаются в интересах следствия, пояснили в ведомстве.

В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
 

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Министерство экономического развития РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 01:29
Керосиновый фонарь Перестройки

Вряд ли. Они лоббировали интересы очень опытного человека, который рулит в самых-самых верхах ещё аж со времён СССР. Одну фигуру бывший советский министр, член ЦК КПСС, вполне может отдать в жертву, но не больше. Так что бывший советский всего-навсего подполковник его не обыграет. Ранг не тот.
16.11.2016, 00:34
Я

Первый пошёл! Медведеву - приготовиться!
15.11.2016, 23:57
Остап

Sic transit gloria mundi
Все комментарии (9)
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