Улюкаев лишился поста главы Минэкономразвития

Министр экономического развития Алексей Улюкаев уволен со своего поста президентом России Владимиром Путиным. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что Улюкаев освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил эк-министра под домашний арест на два месяца – до 15 января. Защита Улюкаева пообещала обжаловать это решение.

Чиновник, задержанный накануне по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов, свою вину отрицает и называет обвинения в свой адрес провокацией. Однако в СКР заявили, что следствие располагает рядом весомых доказательств – аудио- и видеозаписями, показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности, передает «Интерфакс». Все они зафиксированы в соответствии с законом, но не разглашаются в интересах следствия, пояснили в ведомстве.

В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

