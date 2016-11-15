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Зюганов ожидает отставки правительства после задержания Улюкаева

13:41 15.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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После задержания главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева может последовать отставка правительства страны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов возмущен новостью о возбуждении уголовного дела против Улюкаева, которого подозреваю в получении крупной взятки. «Почему коррупция залезла на такие этажи? — задает он риторический вопрос. — Почему нет элементарного контроля со стороны народных избранников, депутатов? Нет и контроля трудовых коллективов?»

Лидер коммунистической партии предположил, что после задержания главы Минэкономразвития может последовать отставка правительства страны. Происходящее Зюганов считает безобразием в высшей степени. Кроме того, по его словам, сама финансово-экономическая политика Улюкаева была преступна и разрушительна, передает РИА Новости.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский также заявил, что фракция ЛДПР будет поднимать вопрос об отставке правительства после случившегося с Алексеем Улюкаевым. "Будем обязательно это обсуждать. У нас сегодня будет собрание фракции. Но мы можем предлагать все что угодно, но все равно решение принимает президент", - сказал он. Кроме этого, политик сказал, что Улюкаев, вероятно, получал взятки и раньше.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание, что Улюкаев не ассоциирует с коррупцией, но если его вина будет доказана, это преступление ему прощать нельзя.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Общественно-политическая жизнь в России, Министерство экономического развития РФ, Партия КПРФ, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 21:25
Гость: Эх,

Гена, Гена!..
Дожил до седых волос на попе, а так ничего и не понял.
Так и не дорос до лидера "организующей и направляющей".
15.11.2016, 21:12
Гость: однозначно

Вы,Г.А напомнили бы им,а заодно повеселили повеселили бы народ,известной поговоркой-"совесть лучший советчик и контролер"
15.11.2016, 20:20
Гость: Казак

Зюганов задает риторический вопрос:" — Почему нет элементарного контроля со стороны народных избранников, депутатов? Нет и контроля трудовых коллективов?"
Отвечаю:
1. Избранники не народные;
2. Трудовые коллективы вместе с государственной промышленностью отсутствуют.
Поэтому, в таких ситуациях, предлагается перенять опыт у "наших китайских партнеров".
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