Зюганов ожидает отставки правительства после задержания Улюкаева

После задержания главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева может последовать отставка правительства страны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов возмущен новостью о возбуждении уголовного дела против Улюкаева, которого подозреваю в получении крупной взятки. «Почему коррупция залезла на такие этажи? — задает он риторический вопрос. — Почему нет элементарного контроля со стороны народных избранников, депутатов? Нет и контроля трудовых коллективов?»

Лидер коммунистической партии предположил, что после задержания главы Минэкономразвития может последовать отставка правительства страны. Происходящее Зюганов считает безобразием в высшей степени. Кроме того, по его словам, сама финансово-экономическая политика Улюкаева была преступна и разрушительна, передает РИА Новости.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский также заявил, что фракция ЛДПР будет поднимать вопрос об отставке правительства после случившегося с Алексеем Улюкаевым. "Будем обязательно это обсуждать. У нас сегодня будет собрание фракции. Но мы можем предлагать все что угодно, но все равно решение принимает президент", - сказал он. Кроме этого, политик сказал, что Улюкаев, вероятно, получал взятки и раньше.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание, что Улюкаев не ассоциирует с коррупцией, но если его вина будет доказана, это преступление ему прощать нельзя.