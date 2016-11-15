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Жириновский призвал главу Минэкономразвития уйти в отставку

16:44 15.11.2016
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью ПАСМИ, что все госслужащие от уровня чиновника сельского поселения до министра, пойманные на коррупции, должны самостоятельно уйти в отставку.

Как пояснил политик, чтобы ускорить процесс борьбы с коррупцией в стране необходимо проводить с чиновниками воспитательную работу. «Объяснить им, что на вас есть компромат, имейте в виду – в любой момент будет арест», - сказал Жириновский.

По мнению парламентария, министр экономического развития Алексей Улюкаев будет не последним в череде подобных скандалов. «Хорошо, что идет постоянная борьба с коррупционерами, независимо от занимаемой должности. От самого мелкого дошло до правительства. И все губернаторы могут быть под контролем», - отметил политик.

В этой связи Жириновский напомнил об арестах двух заместителей губернатора и начальника следственного управления. «Это свидетельство того, что параллельно по всей стране этот процесс идет. Сразу всех арестовать невозможно, управленческий коллапс может произойти, если всех убрать одновременно, будет нарушена управленческая связь», - подчеркнул лидер ЛДПР.

В ночь на вторник, 15 ноября, в Следственном комитете России сообщили о задержании Улюкаева и возбуждении в отношении него уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, глава Минэкономразвития получил два миллиона долларов за положительную оценку со стороны его ведомства, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Улюкаев находился под наблюдением ФСБ больше года.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 22:26
Гость: bokr2000

Ни одна партия не поднимает вопрос о статье ООН о коррупции в Государственной Думе . Зюганов, Жирик и тд и тп Все хотят что бы сажали других но не ИХ.
15.11.2016, 21:14
Гость: Этому

"дятлу" не в отставку надо, а "на тюрьму".
Лет на 25 с конфискацией всего нажитого "непосильным трудом".
15.11.2016, 20:28
Гость: Прокомментировать

Чего там выдумывать - ратифицируйте 20 статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией и сажайте всех подряд с конфискацией. Правда, если все будут сидеть, кто будет сажать?
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