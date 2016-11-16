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Верховный суд отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса»

12:48 16.11.2016
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
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Верховный суд принял решение отменить решение нижестоящей инстанции по делу «Кировлеса», по которому были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и Петр Офицеров. Решение Верховного суда было принято с учетом решения Европейского суда по правам человека по этому делу, сообщает Meduza.io.

Дело направлено на новое рассмотрение. Алексей Навальный после заседания заявил, что должен был быть оправдан. По его мнению, Верховный суд не стал исполнять решение ЕСПЧ, отправив дело на новое рассмотрение. «Мне надоело ездить в Киров, теперь снова придется проходить весь круг заново», — заявил он. 

Алексей Навальный и Петр Офицеров в июле 2013 года по решению Ленинского районного суда Кирова были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно по делу о хищении имущества компании «Кировлес». Впоследствии обвинение обжаловало приговор, а в октябре того же года суд заменил приговор на условный.

Навальный и Офицеров утверждают, что в их действиях не было состава преступления, а уголовное дело было политически мотивировано. 

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. 

Темы: Россия, Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 19:50
Гость: Микс

Европейский суд и по Юкосу принял похожее решение.
16.11.2016, 19:11
Гость: Вологда

ведь могут пересмотреть и сверху ещё накинуть
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Ничего не накинут. Если бы могли -то прямо сегодня бы пожизненное влепили . Но не могут . Потому что на главной вые лежит та же длань, которая заставила в один миг выпустить по амнистии того ,у которого "руки по локоть в крови"
А вот исполнить решение ЕСПЧ они боятся как огня-потому что в этом случае Алексей получает право избираться. А если он пойдёт на выборы президента -то от соперника останется кучка вторпродукта
16.11.2016, 18:25
Гость: навального

за измену надо судить а ему лес припомнили!подумаешь там несколько миллионов рублей ,у нас шпионов за мелочь несажают.
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