]]> ]]>
Главная В России Новости

Защита Улюкаева обжалует решение о его домашнем аресте

18:28 16.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Защита бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение Басманного суда о его домашнем аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Тимофея Гриднева.

По его словам, решение о подаче апелляционной жалобы было принято защитой после тщательного изучения решения суда и материалов, которые были представлены следствием в обосновании ходатайства об аресте Улюкаева. Адвокат добавил, что апелляция может быть направлена в Мосгорсуд до конца текущей недели.

Решение о домашнем аресте бывшего министра было вынесено судом 15 ноября. Сам Улюкаев просил о более мягкой мере пресечения, а защита настаивала на его освобождении «ввиду экономической ситуации в стране».

Ранее Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.
 

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2016, 22:30
Гость: Да уж

Ему по сценарию нужно покаяться: " Простите меня, я больше так не буду...честное слово"
16.11.2016, 20:54
Гость: "Защита обжалует решение о его домашнем аресте"

Даже защита понимает, что его место в тюрьме.
16.11.2016, 20:40
Гость: ?

Защита Улюкаева обжалует решение о его домашнем аресте ============ они хотят чтобы его в СИЗО закрыли?
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.