Защита Улюкаева обжалует решение о его домашнем аресте

Защита бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева намерена обжаловать решение Басманного суда о его домашнем аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Тимофея Гриднева.

По его словам, решение о подаче апелляционной жалобы было принято защитой после тщательного изучения решения суда и материалов, которые были представлены следствием в обосновании ходатайства об аресте Улюкаева. Адвокат добавил, что апелляция может быть направлена в Мосгорсуд до конца текущей недели.

Решение о домашнем аресте бывшего министра было вынесено судом 15 ноября. Сам Улюкаев просил о более мягкой мере пресечения, а защита настаивала на его освобождении «ввиду экономической ситуации в стране».

Ранее Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

