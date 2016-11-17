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Алексей Мухин: «У ФСБ есть карт-бланш на борьбу с коррупцией на верхних этажах власти»

07:45 17.11.2016 , Алексей Мухин
Фото с сайта vmir.su
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Случай с Улюкаевым - не единственный в системной борьбе против взяток

KM.RU продолжает следить за развитием событий вокруг «дела Улюкаева», и сегодня ситуацию комментирует генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Целый ряд подобных примеров уже был, но отошел на второй план

Инцидент с ныне уже экс-министром Алексеем Улюкаевым является проявлением системной борьбы с коррупцией. Его пример стоит в одном ряду с Хорошавиным, Белых и прочими. Параллельно проходило и задержание заместителей кемеровского губернатора, и бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. То есть перед нами не единичный акт. Подобные вещи мы уже видели на разных этажах власти.

Однако за информационным шумом вокруг «дела Улюкаева» ряд случаев отошел на второй план. Между прочим, эта шумиха была развязана в том числе и при помощи его товарищей по либеральной площадке. В результате другие, не менее важные симптомы системного подхода к противодействию коррупции, остались за призмой внимания общественности.

Посмотрите, задержание Алексея Улюкаева произошло в офисе «Роснефти». Это лишний раз подтвердило, что ФСБ и другие профильные организации имеют определенный карт-бланш бороться со взяточничеством, невзирая на лица. Иными словами, проявлена политическая воля. А человек, предположительно спровоцировавший дачу себе взятки, попал в сложный механизм, с помощью которого правоохранители и спецслужбы имеют возможность доказать полностью его вину. Судя по всему, он это понимает, и поэтому все мероприятие проходило в крайне спокойной, даже методичной обстановке.

Заявление Кудрина по «делу Улюкаева» вызывает удивление

Сейчас возник медийный эффект, который имеет и ценную составляющую. Четко показано, что неприкосновенных нет, и Дмитрий Медведев это уже озвучил. Принцип отсутствия неприкосновенности – это новое слово в антикоррупционной борьбе. Да, был пример Никиты Белых, но он сам себя идентифицировал как либерал-оппозиционера, поэтому тот прецедент нередко воспринимался как атака на несистемную оппозицию. А вот случай Алексея Улюкаева уже ясно показывает, что антикоррупционные мероприятия начались на верхних этажах власти.

Кстати, меня удивило заявление Кудрина. Он сказал, что, мол, данный акт негативно отразится на инвестиционном климате в России. А вот я напомню господам экспертом, что как раз системная борьба с коррупцией – это один из факторов улучшения инвестиционного климата.

Обращу внимание и еще на один момент. Уже высказывались мнения, что Улюкаев в принципе не мог взять 2 млн долларов, потому что сумма слишком небольшая, и он не стал бы ввязываться ради нее в столь сомнительные вещи. Однако предположительная дача взятки была сделана за ту работу, которую чиновник и так должен делать по долгу службы.

Под влиянием СМИ обыватели ждут каких-то гипертрофированных сумм. Однако 2 млн долларов соответствует финансовому состоянию страны в условиях кризиса. Звучит цинично, но тут нет ничего удивительного. За такую небольшую «услугу» предполагаемая взятка в 2 млн долларов не выглядит копеечной.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.11.2016, 13:52
ККК

Никто, надеюсь, не споит с тем, что лишение жизни и ущерб здоровью, ведущий к его сокращению – это преступление против личности и против государства. С другой стороны – в чём состоит ценность человека для общества и государства? В той пользе, которую он приносит стране и окружающим в течение своей жизни, начиная с того момента, когда он перестаёт быть получателем помощи и становится её источником, в том числе и в финансовой форме. То есть – определить средний для гражданина объём приносимой им в течении жизни прибыли, вполне реально и возможно при желании, а для государства он давно не секрет. Чем для государства и народа являются действия, которые ведут к материальным потерям для него и потерям, выражающимся в снижении возможностей выполнять определённые действия и воплощать решения в жизнь? В чём отличие украденных и выведенных за границу денег от убийства, выраженного в материальной форме эквивалента определённого количества граждан? Грубо говоря, например, если приносимая в среднем человеком польза за всю жизнь составляет, один миллион долларов, то кража двух миллионов, эквивалентна убийству двух человек. Почему в таком случае, рецидивист и «убийца» большого количества полезных граждан, не должен нести ответственность по закону? Почему это приходится обсуждать и искать какие то аргументы в оправдание? Почему руководитель, приносящий ущерб а не пользу, не только не гонится в шею, но остаётся на своей должности и открыто заявляет, что обязуется принести еще больший ущерб?
17.11.2016, 13:29
Вальтер-Кот Мурр

Я тоже сначала думал так, как и вы, о провальных действиях Зурабова. Но, по-моему, мы ошибались. Все было гораздо умнее, тоньше и гибче, чем казалось сторонним наблюдателям. Утерли нос США, Великобритании и Германии, марионеткам в Киеве,совершивших гос.переворот, приведший к референдуму в Крыму, на котором 97% проголосовавших крымчан высказались за воссоединение с Россией.
17.11.2016, 13:12
Вальтер-Остап

Судья, по мотивированному постановлению ответственного должностного лица ФСБ, несомненно, санкционировал проведение ОТМ в отношении Улюкаева, ибо в противном случае собранные по ОТМ материалы будут признанны незаконными. Такой прокол профессионалы ФСБ и СК просто допустить не могут.
Надзор за деятельность ФСБ РФ осуществляет имеющий допуск к сов.секретным документам соответствующий прокурор.
Вопросы контроля за прокурором относится к компетенции Службы собственной безопасности прокуратуры, в особых случаях возможно участие ФСБ. Контроль за подразделениями ФСБ осуществляет Службы собственной безопасности ФСБ. Что касается судьи, то и он может стать объектам, в отношении которого проводится ОТМ на основании санкции другого судьи. Директор Судебного департамента Верховного Суда РФ А.Гусев уже поднял вопрос о создании при Департаменте Службы собственной безопасности.
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