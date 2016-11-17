Алексей Мухин: «У ФСБ есть карт-бланш на борьбу с коррупцией на верхних этажах власти»

Случай с Улюкаевым - не единственный в системной борьбе против взяток

KM.RU продолжает следить за развитием событий вокруг «дела Улюкаева», и сегодня ситуацию комментирует генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Целый ряд подобных примеров уже был, но отошел на второй план

Инцидент с ныне уже экс-министром Алексеем Улюкаевым является проявлением системной борьбы с коррупцией. Его пример стоит в одном ряду с Хорошавиным, Белых и прочими. Параллельно проходило и задержание заместителей кемеровского губернатора, и бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. То есть перед нами не единичный акт. Подобные вещи мы уже видели на разных этажах власти.

Однако за информационным шумом вокруг «дела Улюкаева» ряд случаев отошел на второй план. Между прочим, эта шумиха была развязана в том числе и при помощи его товарищей по либеральной площадке. В результате другие, не менее важные симптомы системного подхода к противодействию коррупции, остались за призмой внимания общественности.

Посмотрите, задержание Алексея Улюкаева произошло в офисе «Роснефти». Это лишний раз подтвердило, что ФСБ и другие профильные организации имеют определенный карт-бланш бороться со взяточничеством, невзирая на лица. Иными словами, проявлена политическая воля. А человек, предположительно спровоцировавший дачу себе взятки, попал в сложный механизм, с помощью которого правоохранители и спецслужбы имеют возможность доказать полностью его вину. Судя по всему, он это понимает, и поэтому все мероприятие проходило в крайне спокойной, даже методичной обстановке.

Заявление Кудрина по «делу Улюкаева» вызывает удивление

Сейчас возник медийный эффект, который имеет и ценную составляющую. Четко показано, что неприкосновенных нет, и Дмитрий Медведев это уже озвучил. Принцип отсутствия неприкосновенности – это новое слово в антикоррупционной борьбе. Да, был пример Никиты Белых, но он сам себя идентифицировал как либерал-оппозиционера, поэтому тот прецедент нередко воспринимался как атака на несистемную оппозицию. А вот случай Алексея Улюкаева уже ясно показывает, что антикоррупционные мероприятия начались на верхних этажах власти.

Кстати, меня удивило заявление Кудрина. Он сказал, что, мол, данный акт негативно отразится на инвестиционном климате в России. А вот я напомню господам экспертом, что как раз системная борьба с коррупцией – это один из факторов улучшения инвестиционного климата.

Обращу внимание и еще на один момент. Уже высказывались мнения, что Улюкаев в принципе не мог взять 2 млн долларов, потому что сумма слишком небольшая, и он не стал бы ввязываться ради нее в столь сомнительные вещи. Однако предположительная дача взятки была сделана за ту работу, которую чиновник и так должен делать по долгу службы.

Под влиянием СМИ обыватели ждут каких-то гипертрофированных сумм. Однако 2 млн долларов соответствует финансовому состоянию страны в условиях кризиса. Звучит цинично, но тут нет ничего удивительного. За такую небольшую «услугу» предполагаемая взятка в 2 млн долларов не выглядит копеечной.

Интервью подготовил Дионис Каптарь