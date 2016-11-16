Госдума хочет увеличить число помощников депутатов и их зарплату

Проект закона об увеличении количества помощников депутата с пяти до семи будет внесен на рассмотрение Госдумы. Обсуждение инициативы может состояться в среду, 16 ноября, сообщает "Интерфакс".

«Наверное, завтра внесем (законопроект). Я сегодня его подписал, и я видел, что представители всех четырех фракций подписали», — сообщил один из авторов документа первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Он уточнил, что на семь помощников парламентария ежемесячно будет выделяться свыше 230 тысяч рублей. Это будет сделано за счет экономии средств в Госдуме, поэтому дополнительных расходов удастся избежать. В законопроекте, по его словам, больше заинтересованы представители трех оппозиционных фракций, поскольку по итогам выборов их представительство в Госдуме сократилось.

Ранее на зарплату помощников депутатов требовалось 165 тысяч рублей.