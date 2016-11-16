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Госдума хочет увеличить число помощников депутатов и их зарплату

13:06 16.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Проект закона об увеличении количества помощников депутата с пяти до семи будет внесен на рассмотрение Госдумы. Обсуждение инициативы может состояться в среду, 16 ноября, сообщает "Интерфакс".

«Наверное, завтра внесем (законопроект). Я сегодня его подписал, и я видел, что представители всех четырех фракций подписали», — сообщил один из авторов документа первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Он уточнил, что на семь помощников парламентария ежемесячно будет выделяться свыше 230 тысяч рублей. Это будет сделано за счет экономии средств в Госдуме, поэтому дополнительных расходов удастся избежать. В законопроекте, по его словам, больше заинтересованы представители трех оппозиционных фракций, поскольку по итогам выборов их представительство в Госдуме сократилось.

Ранее на зарплату помощников депутатов требовалось 165 тысяч рублей.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2016, 20:58
Митрофанов, Исаев и другие!

Вы посмотрите как мы гребем на галерах! Посмотрите на наши изможденные лица! Знаете какого труда нам стоило принять закон про 5 тыр пенсионерам?
С кровью от себя отрываем же, свое, почти заработанное!
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Это вы там сплошь бездельники!
16.11.2016, 20:31
ходинеходи

это невлияет!если после подорожания всего продовольствия,отсутствия работы и затягивания поясов ЕР получает 70 % голосов то даже ёжику понятно......людям нравиться неработать,неесть и ходить стройными!
16.11.2016, 20:20
Во как,

в стране тяжкое экономическое положение, а депутатам еще больше помощников за гос.счет подавай. Нет господа, хочется много помощников - содержите их за свой счет!
Достаточно депутату ГД одного помощника со средней зарплатой по стране.
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