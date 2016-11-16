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Москалькова предложила бороться с абсурдными законопроектами в Думе

20:51 16.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала разработать закон о порядке принятия законодательных актов. По ее мнению, это ограничит число абсурдных законопроектов, сообщает «Интерфакс».

Она пояснила, что парламентариев следует обязать выносить свои законотворческие инициативы на обсуждение экспертов по аналогии с нулевыми чтениями. Подобная мера должна избавить депутатов от обсуждения откровенно популистских, а порой и издевательских, проектов.

В качестве примера Москалькова вспомнила предложение одного из депутатов, высказанное под видом законопроекта – клеймить коррупционеров. Она отметила, что парламентарии потратили несколько часов на обсуждение этой инициативы.

Омбудсмен добавила, что процедура разработки законопроекта в настоящее время определена только для кабмина и Верховного суда, которые к обсуждению инициатив привлекают широкий круг экспертов.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 00:34
ВВВ

Кругом шиза!!!
Может проще на создавать дебильные законопроеты, чем с ними бороться.
16.11.2016, 23:54
Пенсионер П.

Сам-то ты за кого?
За большевиков, али за коммунистов?
А может, ты за интернационал?
16.11.2016, 22:18
Доценту

Какие доценты таки и студенты, какие студенты такие и патриоты, какие патриоты такие и ватники...
Sapienti sat.
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