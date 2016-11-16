Москалькова предложила бороться с абсурдными законопроектами в Думе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала разработать закон о порядке принятия законодательных актов. По ее мнению, это ограничит число абсурдных законопроектов, сообщает «Интерфакс».

Она пояснила, что парламентариев следует обязать выносить свои законотворческие инициативы на обсуждение экспертов по аналогии с нулевыми чтениями. Подобная мера должна избавить депутатов от обсуждения откровенно популистских, а порой и издевательских, проектов.

В качестве примера Москалькова вспомнила предложение одного из депутатов, высказанное под видом законопроекта – клеймить коррупционеров. Она отметила, что парламентарии потратили несколько часов на обсуждение этой инициативы.

Омбудсмен добавила, что процедура разработки законопроекта в настоящее время определена только для кабмина и Верховного суда, которые к обсуждению инициатив привлекают широкий круг экспертов.

