]]> ]]>
Главная В России Новости

Госдума одобрила повышение МРОТ до 7,8 тысячи рублей

21:18 16.11.2016
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тысячи рублей с середины будущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Повышение МРОТ коснется почти одного миллиона работников, большинство из которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

По данным агентства, на повышение зарплат в соответствии с законопроектом потребуется 6,7 миллиарда рублей. Около одной трети этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

В прошлый раз МРОТ был повышен 1 июля текущего года – с 6, 2 рублей до 7,5 тысячи рублей. В 201802019 годах власти предполагают поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.11.2016, 00:38
ВВВ

Вот как заживём! МРОТ теперь будет почти как две дневные минимальные зарплаты в Европе.
17.11.2016, 00:24
Зоя

7,8 тысяч рублей - это голод. Госдума благословляет голод для россиян.
Вурдалаки!
16.11.2016, 22:26
такс

МРОТ мог придумать только ... В нормальных странах минимальная почасовая оплата
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.