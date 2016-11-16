Госдума одобрила повышение МРОТ до 7,8 тысячи рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тысячи рублей с середины будущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Повышение МРОТ коснется почти одного миллиона работников, большинство из которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

По данным агентства, на повышение зарплат в соответствии с законопроектом потребуется 6,7 миллиарда рублей. Около одной трети этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

В прошлый раз МРОТ был повышен 1 июля текущего года – с 6, 2 рублей до 7,5 тысячи рублей. В 201802019 годах власти предполагают поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума.

