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Делягин: члены правительства верят в свою непогрешимость и безнаказанность

11:30 16.11.2016
Михаил Делягин © KM.RU, Алексей Белкин
Михаил Делягин © KM.RU, Алексей Белкин
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До 15 лет тюрьмы грозит министру экономического развития Алексею Улюкаеву. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «получение взяткии». 

В Госдуме уже назвали происходящее с министром «позорищем».

Свое мнение об этом деле в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: «Это нормальное состояние либерального клана. Взятка в два миллиона долларов незначительна по меркам этих людей».

Экономист отметил, что взятка взималась за техническое оформление уже принятого политического решения. Таким образом Улюкаев подтвердил, что не станет заниматься саботажем.

«Эти люди уверовали в свою полную непогрешимость и безнаказанность. Достаточно посмотреть на их надутые лица и бессмысленные комментарии. Основной вопрос, который возникает касательно членов правительства и госпожи Набиуллиной в последние три года, — они действительно такие идиоты или притворяются?», — добавил Делягин.

По данным следствия, Алексей Улюкаев получил два миллиона долларов за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 12:45
Гость: Алекс

Так трудно ожидать, что они поверят в другое!
16.11.2016, 12:24
Гость: Палыч

А что вы хотите?
У пас премьер удивляется не тому, что набрал в правительство взяточников, а тому, что они попадаются.
16.11.2016, 12:01
Гость: Вася

"члены правительства верят в свою непогрешимость и безнаказанность" - Надо их разубедить, пересажав половину состава кабинета, вторая "догадается" уйти сама...
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