СМИ сообщили о разработке нескольких чиновников помимо Улюкаева

Оперативная разработка велась не только в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, но и вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, а также помощника президента Андрея Белоусова. Об этом сообщает в среду, 16 ноября, газета «Ведомости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, мишенями были также глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова. Белоусов и Дворкович отказались комментировать изданию данную информацию, а Тарасенко сообщила о работе в штатном режиме.

Как сообщает газета, «к команде Улюкаева давно присматривались силовые органы», в том числе из-за «многочисленных жалоб на нарушения при назначениях в Росреестре». По словам источника «Ведомостей», об этом докладывали президенту Владимиру Путину.

Ранее 16 ноября стало известно, что на руке Улюкаева, задержанного по обвинению в получении взятки, остались следы после контакта с ручкой кейса с деньгами, которая была обработана спецсоставом. Как отмечалось, задержание чиновника затянулось на много часов.

Бывшего министра обвиняют в том, что он незаконно потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Чиновник свою вину отрицает.