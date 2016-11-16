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СМИ сообщили о разработке нескольких чиновников помимо Улюкаева

09:45 16.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Оперативная разработка велась не только в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, но и вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, а также помощника президента Андрея Белоусова. Об этом сообщает в среду, 16 ноября, газета «Ведомости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, мишенями были также глава департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова. Белоусов и Дворкович отказались комментировать изданию данную информацию, а Тарасенко сообщила о работе в штатном режиме.

Как сообщает газета, «к команде Улюкаева давно присматривались силовые органы», в том числе из-за «многочисленных жалоб на нарушения при назначениях в Росреестре». По словам источника «Ведомостей», об этом докладывали президенту Владимиру Путину.

Ранее 16 ноября стало известно, что на руке Улюкаева, задержанного по обвинению в получении взятки, остались следы после контакта с ручкой кейса с деньгами, которая была обработана спецсоставом. Как отмечалось, задержание чиновника затянулось на много часов.

Бывшего министра обвиняют в том, что он незаконно потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Чиновник свою вину отрицает.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 12:59
Зануда (!)

Вот и гадайте, знатоки, что это - утечка или вброс?
16.11.2016, 12:48
Алекс

Чем тратить народные деньги на разработку, может лучше заменить. И другие пришедшие задумаются! А то ведь лезут в чиновники с одной мечтой, УРВАТЬ!
16.11.2016, 12:39
Навеяло

«Закон о трёх колосках» (также закон «семь восьмых», «закон от седьмого-восьмого», указ «7-8») — принятое в исторической публицистике наименование Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина
Сталин — Кагановичу, Молотову
20 июля 1932 г.
Кагановичу, Молотову.
Пишу вам обоим вместе, так как времени до отъезда фельдъегеря остаётся мало.

3. За последнее время участились, во-первых, хищения грузов на желдортранспорте (расхищают на десятки мил. руб.), во-вторых, хищения кооперативного и колхозного имущества. Хищения организуются главным образом кулаками (раскулаченными) и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6-8 месяцев амнистируются. Подобный режим в отношении этих господ, который нельзя назвать социалистическим, только поощряет их по сути дела настоящую контрреволюционную «работу». Терпеть дальше такое положение немыслимо. Предлагаю издать закон (в изъятие или отмену существующих законов), который бы:
а) приравнивал по своему значению железнодорожные грузы, колхозное имущество и кооперативное имущество — к имуществу государственному;
б) карал за расхищение (воровство)...
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