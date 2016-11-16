«Уралвагонзавод» вышел на мировой уровень

Одно из крупнейших оборонных предприятий России – «Уралвагонзавод» — представило новую стратегию развития, по которой компания будет жить и работать до 2025 года

В планах выходящего на новый этап своего развития «Уралвагонзавод» (УВЗ) — как чисто экономические задачи вроде повышения общей прибыли и роста зарплат сотрудников, так и внедрение множества новых моделей техники, в том числе и беспилотной — танков, бронетранспортеров, бульдозеров, трамваев.

«Мы можем говорить о полном выполнении указа президента России от 2007 года, — заявил генеральный директор корпорации Олег Сиенко. — Пройден сложнейший этап формирования корпорации из разрозненных активов. Сегодня это единый организм с высоким уровнем внутренней кооперации, в котором синхронизированы производственные процессы, финансово-экономическая политика, кадровая политика, инвестиции, снабжение и сбыт… Несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка гражданской продукции, резкое падение спроса на грузовые вагоны и внесение корпорации в санкционные списки, задача по построению бронетанкового государственного холдинга была успешно выполнена. Разработаны и ставятся в серийное производство образцы новейшей военной техники».

Сегодня самой известной боевой машиной производства УВЗ является танк Т-14 «Армата», платформа которого используется и для других изделий — БМП Т-15 «Барбарис» и самоходной гаубицы «Коалиция СВ2». Новая стратегия предполагает расширение модельного ряда продукции военного назначения за счет инновационных решений, благодаря чему к 2025 году их продажи на мировом рынке должны достичь уровня в 90 млрд рублей, а с учетом российских поставок — в 150 млрд рублей. Важной частью развития военного направления бизнеса УВЗ становится обеспечение сервисных услуг и поддержания проданных систем вооружения на протяжении всего их жизненного цикла.

Еще более серьезные задачи ставятся перед гражданским сектором производства, пишет ИА Regnum. Его доля в выручке корпорации должна будет достичь почти половины — 40%. Это произойдет за счет возвращения лидерства в сегменте грузовых вагонов и повышения роли «Уралвагонзавода» в сфере городской мобильности. В частности, 80% производимых в России трамваев к 2025 году будут сходить с конвейеров УВЗ. Также важная роль отводится гусеничным бульдозерам, производство которых компания намерена серьезно увеличить.

«На данный момент выстроена вертикальная структура, корпорация достигает новых рубежей, они связаны и с диверсификацией производства, в том числе и увеличением доли выпуска гражданской продукции в области транспортного машиностроения, это связано и с повышением доли инновационных разработок. И в целом это программные задачи, которые стоят перед корпорацией как перед одним из мощнейших субъектов российского ОПК, — отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Военный сегмент всегда был сильной стороной работы корпорации. Речь идет о том, что теперь будет развиваться инновационный сегмент в области транспортного машиностроения и также организация гражданского производства. Для любой корпорации как минимум необходима диверсификация. Половину прибыли должны давать военные программы, половину — гражданские».

Внедрению инноваций руководство «Уралвагонзавода» уделило большое внимание. Запланировано создание собственного модельного ряда беспилотной техники, разработка и выпуск прорывных материалов — сверхлегких, сверхпрочных, сверхтугоплавких и самовосстанавливающихся. Для этого уже на первом этапе реализации своей новой стратегии корпорация создаст в Москве собственный R&D (Research and Development, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) центр.

Дальнейшие этапы предполагают привлечение инвестиций в гражданский сегмент производства, наращивание объемов продаж и внутригрупповой кооперации. А к финальному этапу «Уралвагонзавод» планирует выход на новые рынки и усиление позиций в секторах своего традиционного присутствия.

«Корпорация вышла на такой уровень, что определяет тенденции вооружений и военной техники, как нашей страны, так и всего мира. Грех было бы не использовать такие достижения и в гражданских отраслях. Там можно использовать те высокотехнологичные продукты, элементы, которые используются и в военной технике: это касается и электротехники, и гусеничных двигателей, и дистанционного управления, роботизированных комплексов. Также это может найти применение и в дорожной, и в строительной технике, и в электротехнике общего применения, и в использовании новых материалов, — уверен главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. — В машины нового поколения изначально заложены возможности дистанционного управления, а в перспективе, с развитием системы искусственного интеллекта и электроники в целом, IT-технологий — появятся полностью роботизированные, то есть автономные комплексы. Такого рода разработки могут применяться с успехом и в гражданской технике, например, в пожарной, дорожно-строительной, где не всегда есть необходимость человеку сидеть за рычагами».

Согласно прописанным в стратегии развития «Уралвагонзавода» планам, к 2025 году корпорация планирует практически удвоить общую выручку — с нынешних 146 млрд рублей до 282 млрд рублей — и среднемесячную заработную плату — с 34 тыс рублей до 64 тыс рублей. Производительность труда при этом вырастет почти в три раза, с 3,05 до 8 млн руб на человека, EBITDA — с 11% до 19,7%.

«Мы будем развивать продуктовый и технологический инжиниринг, создавать центры компетенций, наращивая кооперацию между предприятиями. Наша цель — увеличение выработки на одного сотрудника, повышение производительности труда и постановка на производство новой продуктовой линейки гражданской техники», — рассказал Олег Сиенко.