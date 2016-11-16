СКР опроверг наличие в деле Улюкаева других фигурантов

В расследуемом уголовном деле в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева есть только один фигурант и один эпизод. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали», - говорится в сообщении. Всю остальную информацию о способах совершения преступления, оперативно-розыскных мероприятиях, количестве фигурантов и эпизодах в ведомстве назвали не соответствующей действительности.

В СКР подчеркнули, что распространение этих сведений целиком находится на совести СМИ, использующих некомпетентные и недобросовестные источники.

Ранее ряд изданий опубликовали сообщения о возможном увеличении числа фигурантов в деле Улюкаева. Высказывались предположения о том, что к ответственности могут быть привлечены до семи чиновников, которые находились в разработке правоохранительных органов длительное время.

Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Решением Басманного суда он отправлен под домашний арест, а также отстранен президентом России Владимиром Путиным от должности в связи с утратой доверия.

