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СКР опроверг наличие в деле Улюкаева других фигурантов

19:56 16.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В расследуемом уголовном деле в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева есть только один фигурант и один эпизод. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали», - говорится в сообщении. Всю остальную информацию о способах совершения преступления, оперативно-розыскных мероприятиях, количестве фигурантов и эпизодах в ведомстве назвали не соответствующей действительности.

В СКР подчеркнули, что распространение этих сведений целиком находится на совести СМИ, использующих некомпетентные и недобросовестные источники.

Ранее ряд изданий опубликовали сообщения о возможном увеличении числа фигурантов в деле Улюкаева. Высказывались предположения о том, что к ответственности могут быть привлечены до семи чиновников, которые находились в разработке правоохранительных органов длительное время.

Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Решением Басманного суда он отправлен под домашний арест, а также отстранен президентом России Владимиром Путиным от должности в связи с утратой доверия.
 

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Недостоверная информация и ложь в СМИ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 22:16
тоже-врач

Концы обрубают. А неплохо бы расспросить об источниках нынешнего благосостояния экс-министра.
16.11.2016, 21:41
Евгений В

Один фигурант? А где лицо, дающее взятку? Что, Улюкаев сам себе дал взятку? Вообще то в РФ всё может быть... А если это провокация ФСБ, то это по законам вообще не преступление.
А ещё:
По первой версии СК, переданной в СМИ, Улюкаев получает взятку меченными деньгами, укладывает их в банковскую ячейку какого то не известного банка и при этом от денег у него остаются следы на руках.
Далее в СК поняли, что не сходится и решили, что деньги были в кейсе, в котором следы не смывающегося вещества были на ручке кейса, в котором лежала взятка.
Сам слышал лично оба варианта.
Далее финансист профессионал Дмитрий Еньков подсказал, что в кейс эта сумма не войдет, так как объем денег, как минимум две сумки или два чемодана.
Мне было абсолютно ясна с самого начала, что этот сценарий со взяткой поставлен по соглашению "сторон", где одна из сторон, в качестве добровольной жертвы - Улюкаев, которому хорошо заплатили и, конечно, не мелочную сумму в 2 миллиона долларов, а гораздо большую. Вот только ещё одна ошибка вышла: забыли с Чубайсом, Кудриным и Шохиным посоветоваться по поводу сценария.
Выходит, снова, общественности выложили очередное враньё, как всегда. Власть уверенно считает, что они умные: и Улюкаевы, и Набибулины, и Медведевы, а остальных они за дебилов считают, которые могут с восторгом поверить в любую ложь. Хотя, похоже, что многие поверили.
16.11.2016, 21:25
вава

В этом СКР работают сплошные улюкаевы.... и каждый с миллиардами налички
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