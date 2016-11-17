В Петербурге задержан глава капстроительства Аграрного университета

По подозрению в получении взятки в Санкт-Петербурге задержан начальник управления капитального строительства Санкт-Петербургского государственного Аграрного университета Евгений Глузман. Это уже третье громкое дело о коррупции в учебном заведении, сообщает ПАСМИ.

Коррупция в аграрном университете Петербурга

12 ноября 2015 года декан юридического факультета аграрного университета Исабала Зейналов был задержан за взятку. Он получил деньги от студентов за то, чтобы они не были отчислены за академическую неуспеваемость. Два студента заплатили декану по 200 тысяч рублей. За эти деньги руководитель факультета обещал студентам оставить их в вузе. Студенты решили обратиться в правоохранительные органы. Все встречи с деканом проходили под наблюдением силовиков.

УФСБ России и Ленобласти также задержала посредника. Им выступила специалист по учебно-методической работе факультета Любовь Муканова. Ее считают посредником при передаче денег, специалист была задержана при получении первой части взятки в 300 тысяч рублей.

Зейналов был заключен под стражу. Известно, что в ноябре этого года дело передали в суд. Примечательно, что декан юрфака аграрного университета является братом известной телеведущей Ирады Зейналовой.

В октябре 2016 года в аграрном университете Санкт-Петербурга был задержан начальник административно-правового управления вуза Руслан Магомаев. Он получил 1,5 миллиона рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за решение вопросов одного из филиалов вуза. Известно, что этот вопрос не входит в круг обязанностей Магомаева. Следователи отмечают, что дело, вероятнее всего, будет квалифицировано как мошенничество. О Магомаеве еще известно, что он работает в университете, но при этом является также действующим адвокатом, что противоречит законодательству РФ.

31 октября силовики провели обыски у ректора университета Сергея Широкова и проректора по учебной работе Александра Туфанова. У них изъяли документацию, которая может быть связана с делом Магомаева, сообщает ТАСС.

Суть дела Глузмана

17 ноября Глузман был задержан при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Следователи считают, что мужчина незаконно сдавал в аренду помещения университета. Средства предназначались за оплату пользования частью комплекса зданий вуза, сообщает «Фонтанка.ру».

Санкт-Петербургский аграрный университет занимается подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства. Вуз находится в городе Пушкине. Университет обучает около восьми тысяч студентов. В 2004 году университет отметил своё столетие.