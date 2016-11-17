Родные погибшего в САР российского офицера написали письмо Олланду

Родители российского офицера Александра Прохоренко, погибшего в Сирии, написали письмо президенту Франции Франсуа Олланду. Они призвали французского лидера к более решительным действия в борьбе с терроризмом.

Послание было направлено в МИД России для передачи Олланду. Ведомство разместило его на своей официальной странице в Facebook, а Мария Захарова заверила, что письмо будет доставлено адресату.

По словам родителей Прохоренко, их сын отдал жизнь за то, чтобы не только в России и Франции, но и в других странах мира люди не погибали от рук террористов.

«Боевики, убившие нашего сына, уходят от возмездия, как только заявляют, что они – оппозиция. Больно видеть, что лидеры ведущих европейских стран делают все, чтобы дать передышку боевикам», - отметили авторы послания.

Родители офицера выразили уверенность, что терроризм можно победить только объединенными усилиями. При этом они пристыдили Олланда за то, что он на весь мир осуждает действия российских летчиков и призывает к введению новых санкций в отношении РФ.

Авторы письма призвали французского лидера определиться и открыто заявить о том, кого он поддерживает. Нельзя в этой борьбе со злом быть наблюдателем. Либо мы вместе боремся с террористами, либо вы оказываетесь на их стороне».

Старший лейтенант Прохоренко погиб в марте текущего года при наведении ударов ВКС РФ на позиции боевиков. Посмертно ему присвоено звание Героя России. На родине Прохоренко, в Оренбургской области, его именем названа улица в областном центре и школа, в которой он учился.

