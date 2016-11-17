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СК России задержал мэра Переславля-Залесского

11:03 17.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Следственный комитет задержал мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, а также учредителя и гендиректора компании «НТ-фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Светлана Петренко.

«Только что Денис Кошурников задержан в городе Переславле-Залесском, Атауллаханов и Султанов — в Москве. С ними уже работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного хищения и соучастники преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказала Петренко.

По ее словам, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения и предъявлении обвинения.

Задержанные подозреваются в растрате 1 млрд рублей, инвестированного «Роснано» в строительство завода. Именно в связи с этим делом ранее проводились обыски в государственной компании.

Об уголовном деле в связи с растратой 1 млрд рублей корпорации «Роснано» стало известно 16 ноября — после того, как в рамках расследования в офисе «Роснано» прошли обыски.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 13:50
полухохол

"Утро,утро начинается....."(слова из песни),нет не с зарядки(утренней гимнастики) и "ЗДРАВСТВУЙ НЕОБЪЯТНАЯ СТРАНА" начинается с информации об очередном задержании воров-жуликов.Дело это правильное:"вор должен сидеть в тюрьме",но уж больно грустно и печально(как пишут на форуме),что за 20 с лишним лет, нынешние "власть придержащие"не смогли(нет хотели) остановить "привычки"90-х!
17.11.2016, 13:13
славянин.

Посмотрите на фигурантов дела - Абдурахманы, Султаны, Мараты, Иосифы. Откуда это все повылазило? Все видят что последние 25 лет либерал-космополиты силой своей "воровской власти" спешно насаждают назначенцев из этнических группировок. Главное для них не допускать доминирования русских во власти и бизнесе. Все смешать и запутать, а потом радостно уповать на так называемую "многонационльность". Вот их сегодняшняя русофобская тактика. Не потому ли все сегодняшние проблемы России - экономические, политические и демографические, которые навязываются нам во многом искусственно.
17.11.2016, 12:32
Д

Угодных намного премного многочисленнее и увесистее.
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