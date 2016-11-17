СК России задержал мэра Переславля-Залесского

Следственный комитет задержал мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, а также учредителя и гендиректора компании «НТ-фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Светлана Петренко.

«Только что Денис Кошурников задержан в городе Переславле-Залесском, Атауллаханов и Султанов — в Москве. С ними уже работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного хищения и соучастники преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказала Петренко.

По ее словам, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения и предъявлении обвинения.

Задержанные подозреваются в растрате 1 млрд рублей, инвестированного «Роснано» в строительство завода. Именно в связи с этим делом ранее проводились обыски в государственной компании.

Об уголовном деле в связи с растратой 1 млрд рублей корпорации «Роснано» стало известно 16 ноября — после того, как в рамках расследования в офисе «Роснано» прошли обыски.