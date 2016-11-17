Бывшему вице-губернатору Петербурга предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием была установлена его причастность к преступной схеме хищения средств при строительстве стадиона «зенит-Арена».

В ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался давать показания. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его аресте, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, Оганесян, который курировал строительство стадиона, в 2014 году незаконно привлек в качестве субподрядчика АО «ТДМ». Между данной организацией и генподрячиком ЗАО «ИК «Трансстрой» был заключен договор на поставку видеотабло.

Оганесян обеспечил перечисление «ТДМ» аванса в сумме свыше 50 миллионов рублей, которые затем были похищены через фирмы-однодневки. При этом отмечается, что АО не собиралось приобретать на полученные средства видеотабло, и Оганесян нал об этом.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.

