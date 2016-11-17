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Бывшему вице-губернатору Петербурга предъявили обвинение в мошенничестве

18:29 17.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием была установлена его причастность к преступной схеме хищения средств при строительстве стадиона «зенит-Арена».

В ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался давать показания. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его аресте, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, Оганесян, который курировал строительство стадиона, в 2014 году незаконно привлек в качестве субподрядчика АО «ТДМ». Между данной организацией и генподрячиком ЗАО «ИК «Трансстрой» был заключен договор на поставку видеотабло.

Оганесян обеспечил перечисление «ТДМ» аванса в сумме свыше 50 миллионов рублей, которые затем были похищены через фирмы-однодневки. При этом отмечается, что АО не собиралось приобретать на полученные средства видеотабло, и Оганесян нал об этом.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.
   

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 22:00
Гость: А эти

деньги ой как могли бы пригодиться для более интенсивных ударов крылатыми ракетами по ИГ и «Джебхат ан-Нусре» в Сирии.
17.11.2016, 21:31
Гость: ну и ну!

На жулике жулик, кого ни возьми!
Мошенники супер считались людьми!?
С такими чинами хищенья не вяжутся!
Верховный-то хоть им под стать не окажется?
17.11.2016, 18:55
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Он состоит в какой-нибудь политической партии? В какой?
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