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Федор Бондарчук и Андрей Смоляков снимутся в фильме «Мифы о Москве»

11:53 18.11.2016
На съемках фильма. Фото предоставлено In Focus Studio
На съемках фильма. Фото предоставлено In Focus Studio
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Объявлено о начале съемок нового российского фильма «Мифы о Москве».

Жанр ленты определяется как комедия абсурда, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями самых модных и востребованных персонажей московского светского Олимпа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Главный герой фильма – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной̆ Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими.

В главных ролях: Янис Пападопулос, Фёдор Бондарчук, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Игорь Верник, Вадим Верник, Максим Суханов, Андрей Смоляков , Ирина Розанова, Надежда Маркина и др. «Когда мы готовились к запуску «Мифов о Москве», мы все время чувствовали себя героями анекдота про самолет: «На борту нашего лайнера есть бассейн, боулинг, клуб, два борделя, четыре кинотеатра и оперный театр. Осталось только посмотреть, как это все взлетит», - говорит режиссер фильма Александр Молочников. - Ну вот теперь и посмотрим, как взлетит теперь наш проект. Я очень благодарен тем артистам, которые согласились сниматься. Потому что каждая из ролей требует смелости и актерской отваги, иронии, чувства юмора и , прежде всего, самоиронии. К счастью, выбранный нами жанр предполагает какую-то радость на съемках, иначе нет смысла. Я сделаю все возможное, чтобы эту радость обеспечить - и артистам, и зрителям».
 

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