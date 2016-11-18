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Алексей Улюкаев обжаловал домашний арест

12:25 18.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала домашний арест по делу о получении взятки. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев, сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что в Мосгорсуд подана жалоба с просьбой заменить меру пресечения Улюкаеву на более мягкую. Ранее Гриднев просил взять с бывшего министра подписку о невыезде.

15 ноября Басманный районный суд Москвы отправил Алексея Улюкаева под домашний арест на два месяца. Бывшему министру запретили пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо помимо близких родственников.

Улюкаева обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки о продаже «Роснефти» акций «Башнефти». После этого президент России Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия».

Сам Улюкаев вину в получении взятки отрицает, его адвокат говорил, что против чиновника устроили провокацию.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 13:38
Гость: Мягкая мера

Вот это да, для министра МЭР домашний арест-это строгая мера,нужно что то помягче.А что помягче?Отправить в Европу на лечение.
18.11.2016, 13:38
Гость: другой гость

эти деньги не мои,дела до них нет,а Басманному суду веры нет
18.11.2016, 13:37
Гость: Был

в истории России Шемякин суд,а в наше время родился Басманный.
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