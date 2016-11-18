Алексей Улюкаев обжаловал домашний арест

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала домашний арест по делу о получении взятки. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев, сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что в Мосгорсуд подана жалоба с просьбой заменить меру пресечения Улюкаеву на более мягкую. Ранее Гриднев просил взять с бывшего министра подписку о невыезде.

15 ноября Басманный районный суд Москвы отправил Алексея Улюкаева под домашний арест на два месяца. Бывшему министру запретили пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо помимо близких родственников.

Улюкаева обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки о продаже «Роснефти» акций «Башнефти». После этого президент России Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия».

Сам Улюкаев вину в получении взятки отрицает, его адвокат говорил, что против чиновника устроили провокацию.