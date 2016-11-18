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В Петербурге прошел пикет против статьи об оскорблении чувств верующих

18:40 18.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Санкт-Петербурге православные активисты устроили пикет против статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Акцию провели представители «Апостолькой православной церкви», сообщает издание «Фонтанка.ру».

Пикет проходил на набережной канала Грибоедова. Его участники требовали отмены упомянутой статьи. Плакаты, которые они держали, гласили: «Бог поругаем не бывает», «Чувства верующих защищает Господь, а не уголовный кодекс».

Прибывшие на место проведения акции сотрудники полиции не стали препятствовать активистам, хотя и переписали их данные.

Издание отмечает, что большинство прохожих отнеслись к акции равнодушно. Одним из наблюдавших за пикетом представился помощником петербургского парламентария Виталия Милонова.

Статья 148 УК РФ предусматривает санкции за публичные действия, совершенные в целях оскорбления чувств верующих, незаконное препятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Максимальное наказание – до одного года лишения свободы.
  

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Акции протеста и демонстрации в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 23:11
Гость: И.С.

Позволю чуть-чуть про Москву. Солидарность нужна. Пусть Райкин в фойе своего "Сатирикона" возобновляет выставку фотографий Стерджеса. И пусть защитники "Торфянки" ее защищают! А артисты "Сатирикона" на Бабушкинской становятся плечом к плечу с защитниками "Торфянки".
"Возьмемся ж за руки друзья, возьмемся ж за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
18.11.2016, 22:57
Гость: И.С.

А судьи, которые двух девчонок на лесоповал отправили, были, значит атеистами? А с вас всех, значит и взятки гладки?
18.11.2016, 22:13
Гость: Кирилл.

Атеисты, как показывает практика, и сами прекрасно умеют о себе, любимых, позаботиться, отправляя всех, кто им не нравится, на лесоповал (это в лучшем случае).
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